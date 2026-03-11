Glasswall stellt mit Foresight eine neue Kategorie dateibasierter Bedrohungsinformationen vor

WASHINGTON, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Glasswall, ein branchenführender Anbieter intelligenter Zero-Trust-Lösungen zum Schutz von Dateien sowohl im Business-to-Government- (B2G) als auch im Business-to-Business-Bereich (B2B), hat heute Glasswall Foresight vorgestellt, eine neue KI-gestützte Lösung, die maschinelles Lernen mit tiefgehender „Content Disarm and Reconstruction (CDR)"-Analyse kombiniert, um prädiktive Erkenntnisse über dateibasierte Bedrohungen zu liefern und Unternehmen dabei zu helfen, neue und unbekannte Malware einschließlich Zero-Day-Angriffen zu erkennen und zu stoppen.

Im Gegensatz zu verhaltensbasiertem Sandboxing oder im Internet trainierten KI-Modellen, die auf Ausführung in einer Sandbox oder externe Threat Feeds angewiesen sind, gewinnt Foresight seine Erkenntnisse direkt aus der deterministischen Analyse von Dateistrukturen, die während des CDR-Prozesses von Glasswall erzeugt wird.

Foresight ist jetzt in Glasswall Meteor verfügbar, Glasswalls Anwendung zur automatisierten Dateibereinigung für lokale und Cloud-Speicher, und verbessert die Endpunktsicherheit durch ein neues Maß an intelligentem Schutz. Durch die Kombination von maschinellem Lernen mit der bewährten CDR-Technologie von Glasswall schafft die Lösung Transparenz über das Schadpotenzial von Dateien, einschließlich solcher, die bereits sicher verarbeitet wurden oder nicht verändert werden können. Dadurch können Sicherheitsteams das Ausmaß der dateibasierten Bedrohungsaktivitäten in ihren Umgebungen besser verstehen. In der Praxis können Sicherheitsteams damit Dateien mit hohem Risiko priorisieren, Untersuchungen mit kontextbezogener Bedrohungsbewertung anreichern, Zero-Trust-Richtlinien verfeinern und strukturierte Risikodaten direkt in SIEM- und SOC-Workflows einspeisen.

Durch die Analyse Hunderttausender potenzieller Indikatoren aus Millionen Samples erstellt Foresight eine probabilistische Klassifizierung, die zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Datei schädlich ist, auch bei bislang unbekannten oder Zero-Day-Bedrohungen. Diese Erkenntnisse ermöglichen Unternehmen ein besseres Verständnis der Bedrohungslage innerhalb ihrer dateibasierten Workflows, selbst in Umgebungen, in denen herkömmliche Erkennungstechnologien an ihre Grenzen stoßen.