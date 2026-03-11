Börsenstart USA - 11.03. - Dow Jones schwach -0,32 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:46) bei 47.574,14 PKT und fällt um -0,32 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +1,66 %, Amgen +1,14 %, NVIDIA +1,05 %, Unitedhealth Group +0,77 %, Cisco Systems +0,76 %

Flop-Werte: Procter & Gamble -1,91 %, Sherwin-Williams -1,29 %, Goldman Sachs Group -0,88 %, McDonald's -0,77 %, The Home Depot -0,68 %

Der US Tech 100 steht bei 25.038,71 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.

Top-Werte: Micron Technology +4,12 %, Intel +3,50 %, Charter Communications Registered (A) +3,00 %, Tesla +2,87 %, Cintas +2,75 %

Flop-Werte: Constellation Energy -3,54 %, Atlassian Registered (A) -2,80 %, Intuit -2,38 %, The Kraft Heinz Company -2,16 %, Mondelez International Registered (A) -2,10 %

Der S&P 500 steht bei 6.791,04 PKT und verliert bisher -0,01 %.

Top-Werte: CF Industries Holdings +7,90 %, The Mosaic +7,09 %, Valero Energy +4,68 %, Phillips 66 +4,58 %, Micron Technology +4,12 %

Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -7,39 %, Campbell Soup -7,11 %, Conagra Brands -5,65 %, Ares Management Registered (A) -4,85 %, Brown-Forman Registered (B) -4,03 %