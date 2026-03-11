    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFICO (Fair Isaac Corporation) AktievorwärtsNachrichten zu FICO (Fair Isaac Corporation)

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 11.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie bisher Verluste von -7,39 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    FICO ist ein führender Anbieter von Kreditbewertungssystemen, bekannt für den FICO Score, mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Experian, Equifax und TransUnion.

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 11.03.2026

    Am heutigen Handelstag musste die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,39 % im Minus. Die Talfahrt der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.030,50, mit einem Minus von -7,39 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten FICO (Fair Isaac Corporation) Aktionäre einen Verlust von -25,88 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie damit um -18,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,71 %. Im Jahr 2026 gab es für FICO (Fair Isaac Corporation) bisher ein Minus von -25,90 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,02 %
    1 Monat -3,71 %
    3 Monate -25,88 %
    1 Jahr -29,03 %

    Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

    Es gibt 24 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,81 Mrd.EUR € wert.

    FICO Announces Proposed Offering of $1.0 Billion in Senior Notes


    Fair Isaac Corporation (NYSE: FICO) announced today that it intends to offer, subject to market and certain other conditions, $1.0 billion in aggregate principal amount of Senior Notes due 2034 (the “Notes”) in a private offering that is exempt from …

    FICO Launches Digital Tool Hub to Help Lenders Accelerate Credit Risk Strategy Innovation and Advance Financial Inclusion


    FICO (NYSE:FICO), global analytics software leader, today announced the launch of the FICO Score Credit Insights Lab, a dynamic digital platform designed to help financial institutions pilot cutting-edge scoring strategies, benchmark portfolio …

    So schlagen sich die Wettbewerber von FICO (Fair Isaac Corporation)

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,28 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,60 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    FICO (Fair Isaac Corporation)

    -6,64 %
    -18,41 %
    -4,50 %
    -25,14 %
    -28,09 %
    +5.888,41 %
    ISIN:US3032501047WKN:873369



