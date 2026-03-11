DAX, Ocugen & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto:
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Ocugen
|+28,25 %
|Biotechnologie
|🥈
|Navitas Semiconductor Corporation
|+18,00 %
|Halbleiter
|🥉
|Soitec and/or
|+16,80 %
|Halbleiter
|🟥
|Cassava Sciences
|-10,21 %
|Pharmaindustrie
|🟥
|BRANICKS Group
|-10,64 %
|Immobilien
|🟥
|Harmony Gold Mining
|-10,70 %
|Rohstoffe
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|Gesundheitswesen
|🥈
|Hims & Hers Health Registered (A)
|Gesundheitswesen
|🥉
|ST George Mining
|Rohstoffe
|Domestic metals
|Rohstoffe
|TKMS
|Maschinenbau
|Rheinmetall
|Maschinenbau
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|244
|-
|🥈
|BioNTech
|206
|Biotechnologie
|🥉
|Gerresheimer
|138
|Gesundheitswesen
|Almonty Industries
|82
|Rohstoffe
|Silber
|53
|Rohstoffe
|Newron Pharmaceuticals
|39
|Pharmaindustrie
