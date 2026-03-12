    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUiPath Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu UiPath Registered (A)

    Angst vor KI-Software

    965 Aufrufe 965 0 Kommentare 0 Kommentare

    UiPath übertrifft Erwartungen, doch mauer Ausblick lässt Aktie crashen!

    UiPath übertrifft die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz, der Ausblick enttäuscht jedoch die Anleger. Die Aktie bricht im nachbörslichen Handel ein. Die Angst vor KI-Software macht wieder die Runde. Die Details.

    Für Sie zusammengefasst
    Angst vor KI-Software - UiPath übertrifft Erwartungen, doch mauer Ausblick lässt Aktie crashen!
    Foto: Samuel Boivin - NurPhoto

    UiPath hat am Mittwochabend die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 bekannt gegeben. Der führende Automatisierungssoftware-Entwickler erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 481 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damit setzte das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort und erreichte einen Gesamtumsatz von 1,61 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026 – ein Plus von 13 Prozent.

    Das Nettoergebnis des Spezialisten für Automatisierungssoftware belief sich im vierten Quartal auf 104,5 Millionen US-Dollar und lag damit deutlich über den 51,8 Millionen US-Dollar des Vorjahreszeitraums. Pro Aktie erzielte das Unternehmen 0,19 US-Dollar, verglichen mit 0,09 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    23.015,26€
    Basispreis
    16,75
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.833,39€
    Basispreis
    16,75
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Gesamtjahr lag das Nettoergebnis bei 282,3 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,52 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahr war noch ein Verlust von 73,7 Millionen bzw. -0,13 US-Dollar angefallen.

    UiPath prognostizierte für das Geschäftsjahr 2027 allerdings nur einen Umsatz zwischen 1,75 und 1,76 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von etwa 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, das einen Umsatzwachstums von 13 Prozent verzeichnete.

    Im nachbörslichen Handel an der NYSE stieg die Aktie zunächst, brach dann aber um fast acht Prozent auf 11,43 US-Dollar je Anteilschein ein.

    UiPath gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen US-Dollar genehmigt hat, nachdem das vorherige Programm erfolgreich abgeschlossen wurde. Das Unternehmen erachtet dies als eine Möglichkeit, den Shareholder Value weiter zu steigern.

    Mit der Akquisition von WorkFusion und der Einführung neuer KI-gesteuerter Lösungen für den Gesundheitssektor treibt UiPath die Expansion seiner Plattform weiter voran und strebt eine Ausweitung seiner Marktführerschaft im Bereich agentischer Automatisierung an.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Angst vor KI-Software UiPath übertrifft Erwartungen, doch mauer Ausblick lässt Aktie crashen! UiPath übertrifft die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz, der Ausblick enttäuscht jedoch die Anleger. Die Aktie bricht im nachbörslichen Handel ein. Die Angst vor KI-Software macht wieder die Runde. Die Details.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     