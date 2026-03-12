UiPath übertrifft Erwartungen, doch mauer Ausblick lässt Aktie crashen!

Das Nettoergebnis des Spezialisten für Automatisierungssoftware belief sich im vierten Quartal auf 104,5 Millionen US-Dollar und lag damit deutlich über den 51,8 Millionen US-Dollar des Vorjahreszeitraums. Pro Aktie erzielte das Unternehmen 0,19 US-Dollar, verglichen mit 0,09 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

UiPath hat am Mittwochabend die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 bekannt gegeben. Der führende Automatisierungssoftware-Entwickler erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 481 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damit setzte das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort und erreichte einen Gesamtumsatz von 1,61 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026 – ein Plus von 13 Prozent.

Im Gesamtjahr lag das Nettoergebnis bei 282,3 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,52 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahr war noch ein Verlust von 73,7 Millionen bzw. -0,13 US-Dollar angefallen.

UiPath prognostizierte für das Geschäftsjahr 2027 allerdings nur einen Umsatz zwischen 1,75 und 1,76 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von etwa 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, das einen Umsatzwachstums von 13 Prozent verzeichnete.

Im nachbörslichen Handel an der NYSE stieg die Aktie zunächst, brach dann aber um fast acht Prozent auf 11,43 US-Dollar je Anteilschein ein.

UiPath gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen US-Dollar genehmigt hat, nachdem das vorherige Programm erfolgreich abgeschlossen wurde. Das Unternehmen erachtet dies als eine Möglichkeit, den Shareholder Value weiter zu steigern.

Mit der Akquisition von WorkFusion und der Einführung neuer KI-gesteuerter Lösungen für den Gesundheitssektor treibt UiPath die Expansion seiner Plattform weiter voran und strebt eine Ausweitung seiner Marktführerschaft im Bereich agentischer Automatisierung an.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



