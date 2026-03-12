Amazons nächster Robotaxi-Coup – Tochter Zoox bandelt mit Uber an

Für Zoox ist die Kooperation ein wichtiger strategischer Schritt. Bislang betrieb das Unternehmen seine Dienste ausschließlich über eine eigene App. Die Zusammenarbeit mit Uber bedeutet nun erstmals die Integration in eine große Ride-Hailing-Plattform – und damit Zugang zu Millionen potenzieller Kunden.

Vertikale Technologie trifft Plattformmacht

Die Rollen in der Partnerschaft sind klar verteilt: Uber übernimmt Nachfrage, Buchung und Kundenerlebnis über seine Plattform. Zoox liefert dagegen die Technologie und betreibt die autonome Fahrzeugflotte.

Das Unternehmen verfolgt dabei einen radikal anderen Ansatz als viele Konkurrenten. Während zahlreiche Entwickler bestehende Autos mit autonomer Technik ausstatten, hat Zoox ein Robotaxi komplett neu konzipiert. Das kastenförmige Fahrzeug kommt ohne Lenkrad und Pedale aus und ist vollständig auf den Passagiertransport ausgelegt.

Die Technologie wurde bislang intensiv getestet. Nach Angaben des Unternehmens haben die Fahrzeuge bereits mehr als eine Million autonome Meilen zurückgelegt und über 300.000 Fahrgäste transportiert.

Aufholjagd im Robotaxi-Markt

Im Rennen um autonome Fahrdienste liegt Zoox derzeit noch deutlich hinter Branchenführer Waymo, der Tochter des Google-Mutterkonzerns Alphabet. Waymo betreibt bereits kommerzielle Robotaxi-Dienste in mehreren US-Städten.

Zoox arbeitet jedoch daran, seine Präsenz schnell auszubauen. Neben den Aktivitäten in Las Vegas läuft ein Pilotprogramm für Fahrgäste in San Francisco. Zudem plant das Unternehmen neue Tests in Dallas und Phoenix. In Arizona soll außerdem ein neues Kommandozentrum für den Flottenbetrieb entstehen.

Auch Uber treibt das Thema autonomes Fahren aggressiv voran. Über Partnerschaften mit rund 25 Entwicklern autonomer Fahrzeugtechnologie bietet das Unternehmen bereits entsprechende Fahrten in Städten wie Phoenix, Austin, Atlanta und Dubai an.

Die Vision ist ambitioniert: Bis Ende 2026 will Uber autonome Fahrten in 15 Städten weltweit anbieten und bis 2029 der größte Vermittler solcher Fahrten sein.

Amazon baut still an der Mobilitätszukunft

Hinter Zoox steht mit Amazon ein finanzstarker Konzern, der zunehmend in Zukunftstechnologien investiert. Der Onlinehändler hatte Zoox im Jahr 2020 für rund 1,2 Milliarden US-Dollar übernommen. Experten schätzen das Zoox mittlerweile seinen Wert fast verdreifacht hat.

Gegründet wurde das Unternehmen bereits 2014 von Tim Kentley-Klay und Jesse Levinson mit dem Ziel, ein vollständig autonomes Fahrdienstsystem zu entwickeln. 2019 übernahm die frühere Intel-Managerin Aicha Evans die Führung.

Durch die Kooperation mit Uber könnte Zoox nun schneller in die kommerzielle Phase eintreten. Die Kombination aus Ubers riesiger Nutzerbasis und Zoox’s vertikal integrierter Robotaxi-Technologie gilt als potenziell schlagkräftiges Modell.

Sollte der Testlauf in Las Vegas erfolgreich verlaufen, dürfte die Expansion in weitere US-Städte nur eine Frage der Zeit sein. Damit dürfte sich die Amazon-Tochter immer besser im Milliardenmarkt Robotaxis positionieren.