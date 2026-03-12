Aufgepasst Waymo
Amazons nächster Robotaxi-Coup – Tochter Zoox bandelt mit Uber an
Amazon mischt beim Rennen um autonome Mobilität immer stärker mit. Die Tochter Zoox bringt ihre Robotaxis erstmals auf eine große Ride-Hailing-Plattform und kooperiert dafür mit Uber. Der Massenmarkt rückt immer näher!
- Zoox startet mit Uber Robotaxis über die App!!
- Zoox-Robotaxis ohne Lenkrad 1M autonome Meilen
- Start in Las Vegas Ausbau nach LA geplant 2027
Der Wettlauf um autonome Mobilität bekommt neue Schlagkraft. Die Amazon-Tochter Zoox geht eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit dem Fahrdienstvermittler Uber Technologies ein. Ziel der Kooperation ist es, die speziell entwickelten Robotaxis von Zoox künftig über die Uber-App zu vermitteln und so den Zugang zu autonomen Fahrten deutlich auszuweiten.
Der Startschuss soll bereits im Sommer fallen. In Las Vegas wird zunächst ein begrenzter Service eingeführt. Bis Mitte 2027 planen die Unternehmen eine Ausweitung auf Los Angeles. Uber-Kunden können dann bei passenden Fahrten automatisch mit einem Zoox-Robotaxi verbunden werden.
