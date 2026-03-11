    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wadephul

    Weitere 93 Millionen Euro für humanitäre Hilfe

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland erhöht Hilfe: zusätzliche 93 Mio. Euro
    • Mittel dienen UNHCR, WFP, Unicef und IKRK und NGOs
    • Zielregionen: Libanon, Jordanien, Syrien, Palästin
    Wadephul - Weitere 93 Millionen Euro für humanitäre Hilfe
    DOHA (dpa-AFX) - Deutschland stockt seine humanitäre Hilfe für den Nahen und Mittleren Osten auch vor dem Hintergrund des Iran-Krieges weiter auf. Außenminister Johann Wadephul (CDU) teilte bei einem Besuch im Golf-Emirat Katar mit, das Auswärtige Amt stelle weitere Mittel in Höhe von 93 Millionen Euro zur Verfügung. Damit hat das deutsche Außenministerium in den vergangenen Monaten humanitäre Hilfe in Höhe von bis zu 188 Millionen Euro für die Menschen in der Region bereitgestellt.

    Mit dem Geld sollen das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, das Welternährungsprogramm WFP, das Kinderhilfswerk Unicef, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz sowie weitere Nichtregierungsorganisationen unterstützt werden. Sie sollen ihre Aktivitäten in Ländern der Region wie Libanon, Jordanien, Syrien und den Palästinensischen Gebieten aufrechterhalten und flexibel darauf reagieren können, wenn neuer Bedarf entsteht./bk/jot/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    dpa-AFX
