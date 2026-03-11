    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    DermRays bringt Lumenic Dual-Light & 3D-Oscillo System für professionelle Zahnaufhellung zu Hause auf den Markt

    NEW YORK, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- DermRays, ein Pionier auf dem Gebiet der medizinischen Schönheitstechnologie für Verbraucher, gab kürzlich die weltweite Einführung des Lumenic Dual-Light & 3D-Oscillo Systems bekannt. Diese von der FDA zugelassene Innovation soll den Markt für Mundpflege revolutionieren, indem sie eine schmerzfreie, professionelle Aufhellungs- und Reparaturlösung bietet, die sich in die tägliche Zahnputzroutine integrieren lässt.

    Dual-Light Whitening Technology

    Da die Nachfrage nach kosmetischen Zahnbehandlungen zu Hause in Nordamerika und Europa steigt, stehen die Verbraucher oft vor einem Kompromiss zwischen effektiver Aufhellung und Zahnempfindlichkeit. Das Lumenic-System beseitigt diesen Kompromiss mit der firmeneigenen BrightShield-Technologie, die spezielle Lichtwellenlängen mit hochfrequenten Schallvibrationen kombiniert.

    BrightShield-Technologie: Dual-Light Whitening Wissenschaft

    Im Gegensatz zu herkömmlichen elektrischen Zahnbürsten verfügt das Lumenic-System über zwei für medizinische Zwecke geeignete Lichtwellenlängen:

    • 460nm Blaues Licht: Aktiviert die PAP+-Formel, um tief sitzende Verfärbungen schnell zu beseitigen, ohne den Zahnschmelz anzugreifen oder die Nerven zu reizen.
    • 660nm Rotes Licht: Konzentriert sich auf die Gesundheit des Zahnfleischs und die biologische Regeneration und hilft, Entzündungen zu lindern und den Zahnschmelz während des nächtlichen „Repair"-Modus zu stärken.

    Mundpflege 3.0: Von der Reinigung zur Regeneration

    "„Whitening allein ist für den modernen Verbraucher nicht mehr ausreichend", so der Lead Product Strategist von DermRays. „Mit Lumenic führen wir 'Oral Care 3.0' ein - vom einfachen Schutz zur aktiven Bio-Regeneration. Durch die Integration unserer 3D-Oscillo-Poliertechnologie, die bis zu 39.400 Vibrationen pro Minute (VPM) erzeugt, entfernen wir bis zu 99,9 % der Plaque und polieren den Zahnschmelz zu einem hochglänzenden, salonfähigen Finish."

    Null-Sensibilitäts-Verpflichtung

    Das Kit enthält ein spezielles Wasserstoffperoxid-freies Zahnpasta-Duo. Durch die Verwendung von PAP+ zur Aufhellung und Nano-Hydroxylapatit (nHAp) zur Reparatur ahmt das System den natürlichen Zahnschmelz nach, um freiliegende Tubuli zu versiegeln, und sorgt so für sofortigen Komfort bei empfindlichen Zähnen - ein wichtiger Wachstumstreiber im Einzelhandel in den USA und Großbritannien.

    Verfügbarkeit und Preisgestaltung

    Das Lumenic Dual-Light & 3D-Oscillo System ist ab sofort in den Ausführungen Gold und Grau vorbestellbar. Um die Markteinführung zu feiern, bietet DermRays einen zeitlich begrenzten Einführungspreis von $99.90 USD (regulär $199.00) an, der ausschließlich über den  DermRays Official Store erhältlich ist.

    Informationen zu DermRays

    DermRays ist eine Tochtergesellschaft von LOTUXS LASER LIMITED, seit über einem Jahrzehnt führend in der Laserschönheitsbehandlung. Anerkannt von Med Tech Outlook als eines der Top 10 Unternehmen für ästhetische Geräte in APAC, hat sich DermRays dazu verpflichtet, Ergebnisse auf Klinikniveau nach Hause zu bringen.

    Lumenic Dual-Light & 3D-Oscillo System for a Painless White

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931449/01_2400x1600.jpg 
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931450/02_2400x1600.jpg

     

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dermrays-bringt-lumenic-dual-light--3d-oscillo-system-fur-professionelle-zahnaufhellung-zu-hause-auf-den-markt-302711167.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    DermRays bringt Lumenic Dual-Light & 3D-Oscillo System für professionelle Zahnaufhellung zu Hause auf den Markt NEW YORK, 11. März 2026 /PRNewswire/ - DermRays, ein Pionier auf dem Gebiet der medizinischen Schönheitstechnologie für Verbraucher, gab kürzlich die weltweite Einführung des Lumenic Dual-Light & 3D-Oscillo Systems bekannt. Diese von der FDA …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     