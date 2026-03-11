    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Macron fordert Ende der Gewaltspirale im Libanon

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PARIS (dpa-AFX) - Angesichts des anhaltenden Konflikts zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz und Israel hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut ein Ende des Schlagabtauschs im Libanon gefordert. "Die gefährliche Spirale, die wir derzeit im Libanon beobachten", müsse beendet werden, sagte Macron beim Empfang des neuen niederländischen Premierministers Rob Jetten in Paris. "Und ich möchte erneut betonen, wie sehr wir unseren Partnern zur Seite stehen. Allen voran dem Libanon, der im Interesse seiner Sicherheit und Souveränität äußerst klare Botschaften an die Hisbollah gerichtet hat."

    "Die Hisbollah muss ihre Angriffe vom Libanon aus auf Israel einstellen und ihre Waffen an die libanesischen Streitkräfte übergeben", hatte Macron zuvor auf der Plattform X erklärt. "Israel muss die Souveränität des Libanon respektieren und Zurückhaltung üben." Israelis und Libanesen hätten das gleiche Recht, in Frieden und Sicherheit zu leben.

    "Das Völkerrecht zu achten bedeutet, die Zivilbevölkerung zu schützen", sagte Macron. "Die Lage von Hunderttausenden Vertriebenen im Libanon gibt Anlass zu großer Sorge." Frankreich liefere 60 Tonnen Nothilfe für diese Menschen in den Libanon.

    Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ajatollah Ali Chamenei hatte die Hisbollah nach einer längeren Kampfpause vor gut einer Woche wieder damit begonnen, Raketen auf Israel abzufeuern. Seitdem greift das israelische Militär in größerem Umfang Ziele im Libanon an. Nach offiziellen Angaben aus Beirut wurden durch die Gewalteskalation bisher nahezu 760.000 Menschen im Libanon vertrieben./evs/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
