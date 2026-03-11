IAB Tech Lab stellt CoMP-Framework vor, damit LLMs vor dem Content-Crawling kommerzielle Vereinbarungen mit Publishern abschließen

Das ContentMonetization Protocol (CoMP) definiert einen standardisierten Ansatz für KI-Systeme und Inhalteigentümer, um kommerzielle Vereinbarungen zu erleichtern, Risiken zu reduzieren und eine nachhaltige globale Informationslieferkette zu unterstützen. Die öffentliche Konsultation läuft bis zum 9. April 2026

NEW YORK, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- IAB Tech Lab, das globale technische Standardisierungsgremium für digitale Werbung, gab heute die Freigabe der CoMP-Spezifikation (Content Monetization Protocol) v1.0 zur öffentlichen Konsultation bekannt. Damit wird ein standardisiertes Framework geschaffen, das es Content-Eigentümern und Marktplätzen ermöglicht, mit KI-Systemen über ihre Inhaltsangebote zu kommunizieren und sicherzustellen, dass vor dem Crawlen oder der Nutzung von Inhalten kommerzielle Bedingungen vereinbart werden. Die Spezifikation kann bis zum 9. April 2026 von der Öffentlichkeit kommentiert werden, um Rückmeldungen aus der Branche einzuholen und eine breite Annahme zu unterstützen.