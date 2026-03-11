    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    IAB Tech Lab stellt CoMP-Framework vor, damit LLMs vor dem Content-Crawling kommerzielle Vereinbarungen mit Publishern abschließen

    Das ContentMonetization Protocol (CoMP) definiert einen standardisierten Ansatz für KI-Systeme und Inhalteigentümer, um kommerzielle Vereinbarungen zu erleichtern, Risiken zu reduzieren und eine nachhaltige globale Informationslieferkette zu unterstützen. Die öffentliche Konsultation läuft bis zum 9. April 2026

    NEW YORK, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- IAB Tech Lab, das globale technische Standardisierungsgremium für digitale Werbung, gab heute die Freigabe der CoMP-Spezifikation (Content Monetization Protocol) v1.0 zur öffentlichen Konsultation bekannt. Damit wird ein standardisiertes Framework geschaffen, das es Content-Eigentümern und Marktplätzen ermöglicht, mit KI-Systemen über ihre Inhaltsangebote zu kommunizieren und sicherzustellen, dass vor dem Crawlen oder der Nutzung von Inhalten kommerzielle Bedingungen vereinbart werden. Die Spezifikation kann bis zum 9. April 2026 von der Öffentlichkeit kommentiert werden, um Rückmeldungen aus der Branche einzuholen und eine breite Annahme zu unterstützen.

    „KI-Systeme benötigen Chips, Strom und Informationen. Informationen sind der einzige Faktor in dieser Gleichung, für den noch keine einheitliche kommerzielle Infrastruktur besteht", so Anthony Katsur, CEO des IAB Tech Lab. „Wenn wir wollen, dass hochwertige Inhalte auch weiterhin KI-gesteuerte Produkte bereichern, benötigen wir klare Vertragsbedingungen und einen Mechanismus, der Vergütung, Verantwortlichkeit und langfristige Nachhaltigkeit gewährleistet. CoMP soll der Industrie helfen, sich in diese Richtung zu bewegen."

    Die Verlage haben in den letzten Jahren einen erheblichen Rückgang des Traffics erlebt, einschließlich eines Rückgangs des Traffics für Suchanfragen um mehr als 50 Prozent in einigen Fällen. Das CoMP-Framework soll die Grundlage für einen globalen Informationsmarkt bilden, der neue, an die KI-Nutzung gebundene Einnahmemöglichkeiten ermöglicht und zugleich eine faire Vergütung für qualitativ hochwertige, zeitnahe Inhalte gewährleistet. Dabei soll das Framework die Risiken für KI-Systeme mindern, die auf einen ständigen Zugang zu zuverlässigen, gut strukturierten Informationen angewiesen sind.

