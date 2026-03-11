    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEmyria AktievorwärtsNachrichten zu Emyria

    Milliardenmarkt PTBS

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Läutet Emyria Limited das Ende der Antidepressiva-Ära ein?

    Die Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) galt über Jahrzehnte hinweg als medizinisches Sorgenkind der Pharmaindustrie. Während Branchenriesen den Markt mit klassischen Antidepressiva prägten, markierten die Jahre 2025/2026 jedoch einen Wendepunkt. Denn Emyria Limiteds Erfolge mit MDMA verdeutlichen, dass der Trend weg von der chronischen Symptomlinderung hin zur kurativen Intervention geht. Mit einem Listing an der Frankfurter Börse untermauert das Unternehmen zudem seine globalen Wachstumsambitionen.

     

    Die Ausgangslage: Milliardenmarkt mit Innovationsrückstand

     

    Weltweit leiden Schätzungen zufolge mehr als 70 Millionen Menschen an PTBS – ausgelöst durch Krieg, Gewalt, Missbrauch oder schwere Unfälle. Allein in Europa wird die Prävalenz auf rund 1,5–2 % der Bevölkerung geschätzt; in Deutschland entspricht das mehreren hunderttausend Betroffenen. Deshalb wird das Marktvolumen für PTBS-Therapien auf über 2,3 Milliarden USD taxiert – Tendenz steigend. Trotz dieser menschlichen und wirtschaftlichen Bedeutung gilt die klinische Bilanz von gängigen Präparaten als durchwachsen.

     

    Die medikamentöse Behandlung von PTBS wird seit Ende der 1990er Jahre durch eine Wirkstoffklasse dominiert: die Selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI). Branchenriesen wie Pfizer Inc. mit Zoloft (Sertralin) und GlaxoSmithKline (GSK) mit Paxil (Paroxetin) etablierten diese Medikamente als globalen Standard in einem Milliardenmarkt.

     

    Doch SSRIs müssen in der Regel täglich und über Jahre hinweg eingenommen werden. Ihr Wirkmechanismus zielt allerdings primär nur darauf ab, die neurologischen Spitzen der Erkrankung – wie Panikattacken oder schwere depressive Episoden – zu kappen. Eine Heilung im Sinne einer vollständigen Remission wird jedoch nur selten erreicht. Zudem spricht etwa ein Drittel der Patienten nicht auf diese konventionelle Medikation an. Dazu kommt: Da die Patente längst abgelaufen sind, wird dieser Markt heute primär durch Generika-Hersteller bedient, was den Innovationsanreiz für „Big Pharma“ in diesem Segment über Jahre hinweg gedämpft hat.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Milliardenmarkt PTBS Läutet Emyria Limited das Ende der Antidepressiva-Ära ein? Die Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) galt über Jahrzehnte hinweg als medizinisches Sorgenkind der Pharmaindustrie. Während Branchenriesen den Markt mit klassischen Antidepressiva prägten, markierten die Jahre 2025/2026 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     