Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: -6,48 %
Platz 1
Performance 1M: -7,44 %
Henkel VZ
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 2
Performance 1M: -13,65 %
SAP
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 3
Performance 1M: -7,22 %
Brenntag
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 4
Performance 1M: -21,93 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 5
Performance 1M: -20,35 %
Vonovia
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 6
Performance 1M: +0,82 %
Performance 1M: +0,82 %
Qiagen
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 7
Performance 1M: -16,05 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 45,79%
|PUT: 54,21%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -8,42 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
