    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul bringt gestrandete Touristen von Doha nach Riad

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul bringt Deutsche mit nach Riad zurück.
    • Mehrere Familien und zweistellige Zahl an Bord.
    • Tausende verließen Katar; Bus nach Riad 14 Std
    Wadephul bringt gestrandete Touristen von Doha nach Riad
    Foto: Siarhei - 356130783

    KATAR/RIAD (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul nutzt seinen Krisenbesuch in Katar, um deutschen Touristen eine Heimreise zu ermöglichen. Das kündigte der CDU-Politiker bei seinem Besuch in Doha an, der Hauptstadt des Golf-Emirats. Unter den deutschen Staatsangehörigen, die in der Militärmaschine der Bundeswehr vom Typ A400M mit Wadephul nach Riad reisen, sind drei Familien mit Kindern. Sie waren wegen des Iran-Kriegs in der Region gestrandet.

    Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, insgesamt werde eine niedrige zweistellige Zahl von deutschen Staatsangehörigen mit der Delegation des Außenministers in die saudische Hauptstadt fliegen. An Bord waren zehn Touristen und ein Bundeswehrangehöriger, der sich dienstlich in der Region aufhielt. Von Riad aus soll die Gruppe mit einem von der Bundesregierung organisierten Sonderflug weiter nach Deutschland fliegen. Der Iran-Krieg dauert seit gut eineinhalb Wochen an. Eine genaue Zahl, wie viele Deutsche festsitzen, gibt es nicht.

    Vierstellige Zahl deutscher Touristen konnte Katar verlassen

    Das Auswärtige Amt hatte in den vergangenen Tagen alle in Katar gestrandeten deutschen Staatsangehörige kontaktiert, die in der Krisenvorsorgeliste Elefand den Wunsch nach einer Ausreiseunterstützung geäußert hatten. Insgesamt konnte demnach bereits eine vierstellige Zahl deutscher Staatsangehöriger Katar verlassen. In den vergangenen Tagen hatte das kommerzielle Flugangebot aus der Region zugenommen.

    Deutsche Reisende könnten auch den Landweg nach Saudi-Arabien nehmen, um dort Flüge nach Deutschland zu nehmen. Eine Busfahrt von Doha nach Riad gilt allerdings als beschwerlich, sie dauert etwa 14 Stunden.

    Das Auswärtige Amt hatte am Sonntag mit einem Sonderflug aus Riad mehr als 180 Menschen nach Berlin gebracht, für den es vorher Bustransporte aus Doha gegeben hatte. Ein weiterer solcher Flug ist für diesen Donnerstag geplant. Auch ein Großteil der Passagiere des TUI-Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 5" in Doha habe mittlerweile ausreisen können. Die letzten verbliebenen Deutschen sollten demnach heute von TUI aus Doha ausgeflogen werden./bk/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul bringt gestrandete Touristen von Doha nach Riad Außenminister Johann Wadephul nutzt seinen Krisenbesuch in Katar, um deutschen Touristen eine Heimreise zu ermöglichen. Das kündigte der CDU-Politiker bei seinem Besuch in Doha an, der Hauptstadt des Golf-Emirats. Unter den deutschen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     