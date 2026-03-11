Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +7,06 %
Platz 1
Performance 1M: -7,67 %
AIXTRON
Tagesperformance: +6,30 %
Platz 2
Performance 1M: +50,08 %
Evotec
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 3
Performance 1M: -29,85 %
Ottobock
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 4
Performance 1M: -6,43 %
IONOS Group
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 5
Performance 1M: -4,82 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 6
Performance 1M: -10,83 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 7
Performance 1M: -16,26 %
SAP
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 8
Performance 1M: -7,22 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 9
Performance 1M: +12,63 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 10
Performance 1M: -9,11 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 11
Performance 1M: -5,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Gemischtes Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum: Positiv wird die strategische Entwicklung gesehen (Aalen/Photonics Valley, Optronics, Partnerschaften) und als potenzieller Werttreiber; auch Kapazitätserweiterungen werden betont. Kritisch bleiben Kriegssorgen, politische Beschränkungen und spekulative Abwärtsdrücke; Großinvestoren könnten den Kurs drücken. Der 14‑Tage-Verlauf ist volatil/seitwärts; eine klare Richtung fehlt.
