Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 11.03.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: -6,62 %
Platz 1
Performance 1M: -7,44 %
SAP
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 2
Performance 1M: -7,22 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 3
Performance 1M: -17,05 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 4
Performance 1M: +3,44 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 5
Performance 1M: -4,96 %
