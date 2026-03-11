Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 11.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.03.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DO & CO
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 1
Performance 1M: -3,01 %
Lenzing
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 2
Performance 1M: -19,41 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 3
Performance 1M: -3,26 %
EVN
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 4
Performance 1M: -5,88 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 5
Performance 1M: -10,94 %
Wienerberger
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 6
Performance 1M: -19,12 %
