Antimon ist ein silberweißes, sprödes Halbmetall, das in der Natur selten in reiner Form vorkommt. Noch vor nicht allzu langer Zeit war es eines der zumeist übersehenen Metalle. Heute wird es immer mehr zu einem unverzichtbaren Schlüsselrohstoff. Die meisten von uns dürften im Rahmen des Chemieunterrichts zum ersten Mal mit dem Antimon in Berührung gekommen sein. Das chemische Symbol Sb leitet sich vom lateinischen Wort Stibium ab, jenem Erz in dem das Antimon in der Natur zumeist angetroffen wird.

Obwohl es in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist, zählt Antimon zu den strategisch bedeutsamsten Rohstoffen der Moderne. Es ist daher ein Schlüsselrohstoff des 21. Jahrhunderts sowohl für technologische als auch für sicherheitspolitische Anwendungen. Wer nicht oder nicht in ausreichenden Mengen über Antimon verfügt, droht im technologischen Wettlauf abgehängt und im militärischen Bereich schutzlos zu werden. Deshalb kann es sich heute kein Staat der Welt mehr leisten, das Antimon zu ignorieren.

Antimon - Ein unbekannter, unverzichtbarer Schlüsselrohstoff der Moderne



