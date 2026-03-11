    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    SMA Solar Technology - Aktie geht steil - 11.03.2026

    Am 11.03.2026 ist die SMA Solar Technology Aktie, bisher, um +8,64 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SMA Solar Technology Aktie.

    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

    SMA Solar Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.03.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Sie steigt um +8,64 % auf 34,46. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,49 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +5,49 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 34,46. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg bei SMA Solar Technology konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -14,55 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +18,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,67 %. Im Jahr 2026 gab es für SMA Solar Technology bisher ein Minus von -6,92 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

    SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,54 %
    1 Monat -7,67 %
    3 Monate -14,55 %
    1 Jahr +67,47 %

    Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 11.03.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 11.03. - FTSE Athex 20 stark +2,08 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar nach vorläufigen Zahlen deutlich angehoben von 17 auf 28 Euro, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Photovoltaikkonzern habe mit dem Jahresumsatz die eigene Planung und den Konsens …

    So schlagen sich die Wettbewerber von SMA Solar Technology

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +0,67 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +0,25 %. SolarEdge verliert -1,07 %

    SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SMA Solar Technology

    +5,79 %
    +20,91 %
    -8,41 %
    -14,23 %
    +66,12 %
    -60,99 %
    -38,86 %
    -24,34 %
    -36,60 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J



