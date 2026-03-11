Zur Kasse gesunken - Umlaufrendite bei 2,84 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gesunken. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,79 Prozent am Vortag auf 2,84 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 77 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,56 Prozentpunkten. Dem standen drei Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,04 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen vom Wert von 0,2 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex fiel um 0,38 Prozent auf 123,97 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/nas



