NurExone gibt Unternehmens-Updates bekannt

TORONTO und HAIFA, Israel, 11. März 2026 – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosom-basierte regenerative Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt, gab heute mehrere Entwicklungen bekannt, die das geplante Wachstum des Unternehmens unterstützen, die Bekanntheit in Europa steigern und den Abschluss einer Privatplatzierung bestätigen.

Beratungsvertrag mit ehemaligem Bayer-Wissenschaftler

Das Unternehmen hat einen Beratungsvertrag mit Dr. Lars Bärfacker, einem erfahrenen Medizinchemiker und ehemaligen leitenden Forschungswissenschaftler bei der Bayer AG, unterzeichnet, um NurExone bei verschiedenen Aspekten seiner wissenschaftlichen und strategischen Initiativen in Europa zu unterstützen. Dr. Bärfacker verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Arzneimittelforschung und -entwicklung und hat zur Entdeckung mehrerer klinischer Wirkstoffe beigetragen, darunter Finerenon (Kerendia), das mittlerweile für die Behandlung von kardiorenalen Erkrankungen zugelassen ist.

NurExone-CEO Dr. Lior Shaltiel erklärte: „Lars bringt viele Jahre Erfahrung im Exosomenbereich sowie ein tiefes Verständnis der Biologie extrazellulärer Vesikel und ihrer potenziellen therapeutischen Anwendungen mit, einschließlich seiner Erfahrung bei Bayer. Seine Perspektive wird wertvoll sein, während NurExone seine Plattform für regenerative Medizin weltweit weiter voranbringt, insbesondere in Europa.“

Finalist bei den BOLD Awards

NurExone wurde außerdem als Finalist in der Kategorie „Gesundheitswesen” der 2026 BOLD Awards nominiert, einem internationalen Programm, das Innovation und Führungsstärke in verschiedenen Branchen würdigt. Die Preisverleihung und Networking-Veranstaltungen finden am 27. März 2026 in Barcelona, Spanien, statt. NurExone-CEO Dr. Lior Shaltiel wird voraussichtlich daran teilnehmen.

Privatplatzierung

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es vorbehaltlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange („TSXV“) eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.295.222 Einheiten („Units“) zu einem Preis von 0,68 C$ pro Unit mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 880.750,96 $ (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Keine Insider haben an diesem Angebot teilgenommen und im Zusammenhang mit diesem Angebot wurden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.