Erleichterung über Cloud-Geschäft treibt Oracle kräftig an

Oracle konnte im dritten Geschäftsquartal seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. Das Unternehmen übertraf beim Geschäft mit Cloud-Infrastruktur die durchschnittliche Erwartung von Analysten.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Oracle haben nach ihrer monatelangen Talfahrt wohl endgültig einen Boden ausgebildet. Der Software-Konzern konnte die Anleger mit Quartalszahlen und Ausblick überzeugen, sodass die Papiere am Mittwoch mit einem Plus von gut zehn Prozent auf 164,41 US-Dollar zu den stärksten Werten im S&P 500 gehörten. Der breit gefasste Index gab zugleich leicht nach.

Entsprechend zuversichtlich äußerten sich Experten. Oracle habe stark abgeschnitten und einen klaren Beweis geliefert, dass seine KI-Infrastruktur-Strategie zu dauerhaften Aufträgen und Umsätzen führe, schrieb Brent Thill vom Analysehaus Jefferies.

Analyst Mark Murphy von der Investmentbank JPMorgan betonte, Oracle habe mit einer Beschleunigung des Wachstums "geliefert". Er nahm die guten Nachrichten zum Anlass, die Aktie hochzustufen. Nach den zuletzt hohen Kursverlusten hält er das Verhältnis von Chancen zu Risiken inzwischen für attraktiver.

Laut Analystin Gabriela Borges von der US-Investmentbank Goldman Sachs ist die stark positive Kursreaktion wohl auf die erhöhten Ziele für die zentrale Cloud-Sparte von Oracle zurückzuführen. Hier zeichne sich eine Beschleunigung im vierten Geschäftsquartal ab.

Raimo Lenschow von der britischen Investmentbank Barclays blickte ebenfalls positiv in die Zukunft. Der weitere Weg von Oracle sei jetzt klarer. Das Management habe einige der größten Sorgen adressiert: die Finanzierung des Investitionsbedarfs, das Margenprofil der Verträge und die Fähigkeit, Kapazitäten termingerecht bereitzustellen. Auch der Barclays-Analyst hält die Bewertung der Aktie angesichts des Umsatz- und Ergebnispotenzials für "äußerst attraktiv".

Mit dem Kurssprung zur Wochenmitte setzte sich die Stabilisierung der Aktie seit Anfang Februar fort. Zudem hat sich das Chartbild jetzt deutlich aufgehellt, denn im Handelsverlauf gelang es dem Papier, die 50-Tage-Durchschnittslinie zu überspringen. Sie gilt als Maß für die mittelfristige Kursentwicklung.

Die Aktie notiert nun zudem deutlich über der 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend beschreibt. Die am Markt viel beachtete, langfristige 200-Tage-Linie aber verläuft aktuell bei gut 220 Dollar und ist damit noch ein gutes Stück vom derzeitigen Kursniveau entfernt.

Bis Anfang Februar war der Oracle-Kurs vom Rekordhoch im September um rund 60 Prozent eingebrochen, weil es unter den Anlegern Zweifel gibt, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren jemals zurückverdient werden können.

Zudem war am Markt auf die große Abhängigkeit des Software-Konzerns vom ChatGPT-Entwickler OpenAI verwiesen worden. Auch muss sich Oracle im Infrastrukturgeschäft mit den Platzhirschen Amazon Microsoft Google mit ihren Cloud-Plattformen AWS, Microsoft Azure und GCP messen, die alle tiefe Taschen haben./la/ck

