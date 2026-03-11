Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.167,91USD pro Feinunze und notiert damit -0,48 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 84,95USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,93 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 92,56USD und verzeichnet ein Plus von +1,02 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 87,90USD und verzeichnet ein Plus von +1,75 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.633,00 USD -1,57 % Platin 2.190,00 USD -0,45 % Kupfer London Rolling 13.004,19 USD -0,65 % Aluminium 3.475,28 PKT +1,87 % Erdgas 3,150 USD +2,99 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -3,93 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.03.26, 17:29 Uhr.