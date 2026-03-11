Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.03.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.167,91USD pro Feinunze und notiert damit -0,48 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 84,95USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,93 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 92,56USD und verzeichnet ein Plus von +1,02 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 87,90USD und verzeichnet ein Plus von +1,75 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.633,00USD
|-1,57 %
|Platin
|2.190,00USD
|-0,45 %
|Kupfer London Rolling
|13.004,19USD
|-0,65 %
|Aluminium
|3.475,28PKT
|+1,87 %
|Erdgas
|3,150USD
|+2,99 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Minus von -3,93 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.03.26, 17:29 Uhr.