Deutliche Kursverluste - Ölpreise legen wieder zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich nachgegeben. Erneut gestiegene Rohölpreise schürten Inflationssorgen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,47 Prozent auf 111,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,21 Prozent.

Die Internationale Energieagentur IEA will als Reaktion auf den Iran-Krieg eine Rekordmenge strategischer Ölreserven freigeben. Die Ölpreise legten jedoch trotzdem deutlich zu. Dies heizte die Inflationssorgen an und belastete die Anleihen. Schließlich könnte sich die höhere Inflation sich auch auf die Zinsentscheidungen der US-Notenbank auswirken.