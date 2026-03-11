    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    UN-Hilfskoordinator prangert Milliardenkosten des Iran-Kriegs an

    Für Sie zusammengefasst
    • Krieg kostet 1 Mrd USD pro Tag, beschämend !!!
    • OCHA braucht 23 Mrd USD für 87 Mio, nur 1/3...
    • US-Kosten Iran-Konflikt ~6 Mrd in 1. Woche!!!!
    GENF (dpa-AFX) - Die Milliarden-Kosten des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten sind aus Sicht des UN-Nothilfekoordinators Tom Fletcher beschämend hoch im Vergleich zu den globalen humanitären Spenden. Der Krieg koste eine Milliarde US-Dollar (864 Millionen Euro) pro Tag, sagte der Chef der humanitären UN-Helfer in Genf.

    Er empfinde Scham angesichts dieser Geldmenge, mit der man auch Millionen Leben retten könnte. "Die Entwicklungen der letzten zwei Wochen sind ein weiterer Beweis, dass wir in einer Zeit der Brutalität, Straflosigkeit und Gleichgültigkeit leben", sagte er.

    UN-Nothelfer brauchen dieses Jahr weltweit 23 Milliarden Dollar

    Das UN-Nothilfebüro OCHA benötigt nach eigenen Angaben dieses Jahr 23 Milliarden Dollar, um 87 Millionen äußert hilfsbedürftige Menschen in Krisenherden in aller Welt zu unterstützen. Bislang haben Geberländer erst ein gutes Drittel dieser Summe zur Verfügung gestellt oder zugesagt.

    Die New York Times hatte zuletzt berichtet, dass der Iran-Konflikt den Vereinigten Staaten in der ersten Kriegswoche rund 6 Milliarden Dollar gekostet habe. Die US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies geht laut einem Bericht des Senders CNN von ähnlichen Zahlen aus./al/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
