    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    WOCHENVORSCHAU

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine bis 25. März 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Konzerne melden Jahreszahlen und QZahlen
    • EZB- und Fed-Entscheidungen im Fokus stehen an
    • Wichtige Konjunkturdaten: ifo, PMI, CPI, BIP..
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 25. März 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 25. März

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26
    07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk)
    07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)
    07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht (9.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen ((10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Telefoncall) 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen
    07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen
    07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen (9.00 Presse- und Analystencall) 07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) 08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen
    08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)
    10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online)
    18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen
    19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung
    21:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht
    CHE: DSM-Firmenich, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
    10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose Früjahr
    12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig)
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26
    13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 1/26
    13:30 USA: Handelsbilanz 1/26
    13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Euro-Zinsderivate-Kartell

    10:00 DEU: IWH, Konjunkturprognose Frühjahr

    10:00 FRA: IEA, Ölmarktbericht

    10:00 DEU: Pk Zukunftsquote 2025 - eine aktuelle Berechnung zum Haushalt vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und dem WWF Deutschland u.a. mit Klimachefin WWF Deutschland, Viviane Raddatz und dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel

    18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M.

    DEU/NOR: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist nach Norwegen

    DEU: Beginn eines zweitägigen Pilotenstreiks bei der Lufthansa

    CHN: Ende des chinesischen Volkskongresses

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M.

    DEU: Allianz, Geschäftsbericht
    ITA: De Longhi, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 2/26
    08:00 DEU: Insolvenzen, Dezember und Jahr 2025
    08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26
    08:00 GBR: BIP 1/26
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig)
    10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26
    10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26
    11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26
    13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26
    13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    13:30 USA: Auftragsengang langlebiger Güter 1/26
    14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26
    15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Standard Life, Jahreszahlen
    07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen
    10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig 16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung

    CHE: Tecan, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26
    03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26
    10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
    14:00 POL: Handelsbilanz 1/26
    13:30 USA: Empire State Bericht 3/26
    14:15 USA: Industrieproduktion 2/26
    14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München
    Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0.

    BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

    BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen
    09:00 DEU: Audi, Jahreszahlen
    17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz
    22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen
    23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen
    DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen
    USA: Qualcomm, Hauptversammlung
    USA: Nvidia, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 DEU: ZEW-Index 3/26
    15:00 USA: Frühindikator 2/26
    15:00 USA: Hausverkäufe 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland

    DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

    DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung
    07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk)
    07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert)
    08:00 AUT: Verbund AG, fJahreszahlen
    09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz 18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung
    21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen

    USA: Macy's, Q4-Zahlen
    USA: General Mills, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26
    15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26
    15:30 USA: EIA Ölbericht
    19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen

    09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.)

    DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.)

    DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.)

    DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Init Innovation, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Vossloh, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen
    07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Docmorris, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen
    07:30 DEU: United Internet-Tochter Ionos, Jahreszahlen 07:30 DEU: United-Internet-Tochter 1&1, Jahreszahlen
    10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung
    21:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen
    CHE: Givaudan, Hauptversammlung
    DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen
    DEU: Continental, Geschäftsbericht
    DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Exasol, Jahreszahlen
    DEU: OHB, Jahreszahlen
    DEU: NordLB, Jahreszahlen
    DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen
    DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen
    DEU: DMG Mori, Jahreszahlen
    DEU: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day
    DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen
    DEU: Nordwest Hande, Jahreszahlen
    DEU: Demire, Jahreszahlen
    GBR: Accenture, Q2-Zahlen
    ITA: Eni, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029
    ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert)

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25
    11:00 EUR: Bauproduktion
    13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26
    14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk)
    15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26
    15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

    BEL: EU-Gipfel (bis 20.3.26)

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert)
    DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen
    DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen
    DEU: Max Automation, Jahreszahlen
    DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen
    DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen
    DEU: Westag, Jahreszahlen
    DEU: ZF Friedrichshafen, Jahreszahlen
    USA: Carnival, Q1-Zahlen
    USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 2/26
    08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor
    08:45 FRA: Löhne Q4/25
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26
    10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26
    11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz

    BEL: EU-Gipfel (Ende)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk) DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht
    DEU: Pro DV, Jahreszahlen
    DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26
    13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26
    15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes

    DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen
    10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26
    10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Lohnstückkosten Q4/26 (endgültig)
    14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu einer Studie zur Preisbildung beim öffentlichen Laden von Elektroautos

    DEU: Dritte Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie

    DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz
    09:00 DEU: EnBW, Geschäftsbericht 2025
    10:00 DEU: Jahrespressekonferenz Otto, Hamburg
    10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung
    13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung
    15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung
    16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung
    18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung

    DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig)
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig)
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/26
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/26
    09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 3/26
    09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/26
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/26
    10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 3/26
    13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/26
    13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/25
    15:00 BEL: Geschäftsklima 3/26
    17:0 RUS: Industrieproduktion 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Konferenz: «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M. Mit einer Rede der Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde

    DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WOCHENVORSCHAU Termine bis 25. März 2026 Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 25. März ^ - DONNERSTAG, DEN 12. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26 07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen (9.00 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     