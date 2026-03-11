'Zentraler Baustein'
Nmecha bleibt bis 2030 in Dortmund
- BVB bindet Felix Nmecha langfristig bis 2030.!
- Club sieht Nmecha als zentralen Baustein der!!
- BVB-Kader droht Umbruch; Brandt geht, Guirassy
DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Nationalspieler Felix Nmecha langfristig an sich gebunden. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der als Abgangskandidat galt, erhielt beim BVB einen neuen Vertrag bis 2030. Das gab der Tabellenzweite bekannt. Der alte Kontrakt war bis 2028 gültig gewesen.
"Er identifiziert sich absolut mit Borussia Dortmund und ist ein ganz zentraler Baustein unserer strategischen Kaderplanung", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken laut Pressemitteilung: "Seine Vertragsverlängerung ist ein Signal für Kontinuität und unterstreicht unsere Überzeugung, in den nächsten Jahren zusammen erfolgreich zu sein."
BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl lobte, Nmecha tue dem Dortmunder Spiel gut und finde "auch unter Druck immer wieder kreative Lösungen". Er sei davon überzeugt, "dass seine Entwicklungskurve in Zukunft noch weiter nach oben zeigen wird", sagte Kehl über Nmecha weiter.
BVB droht dennoch ein Umbruch im Sommer
Nmecha war 2023 für rund 30 Millionen Euro aus Wolfsburg gekommen und ist unter Trainer Niko Kovac im defensiven Mittelfeld gesetzt. Mit der Vertragsverlängerung dürfte der sechsmalige Nationalspieler zu den Topverdienern im Kader aufsteigen.
Dem BVB-Kader könnte im Sommer dennoch ein Umbruch bevorstehen. Zuletzt hatte der Club mitgeteilt, dass der langjährige Mittelfeldspieler Julian Brandt nach Ablauf seines Vertrags im Sommer ablösefrei geht. Auch Stürmer Serhou Guirassy gilt als möglicher Abgang. Ungeklärt ist zudem die Zukunft von Abwehrspieler Nico Schlotterbeck./lap/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 3,05 auf Tradegate (11. März 2026, 17:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 334,50 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +64,74 %/+64,74 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
warum muss man immer wieder seine völlig ahnungslosigkeit zur schau stellen...
DU machst Dir keine Freunde, aber wahrscheinlich brauchst Du keine....jedenfalls nicht in diesem Forum.
Das ist kein schöner Umgang von Dir mit uns....
Du verhälst dich wie ein Hund der umsich beißt.
Oder einfach mal objektiv und neutral solche Szenen bewerten!