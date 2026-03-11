Dax lässt kräftig nach - Preise für Öl und Gas steigen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax kräftig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.640 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem schwachen Start verharrte der Dax unter Schwankungen im Minus.



"Die Anleger bleiben nervös, die Finanzmärkte volatil und die sicheren Häfen gefragt", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Durch den Krieg im Nahen Osten gerät die globale Konjunkturentwicklung in akute Gefahr. Die Investoren überdenken jetzt ihre bislang leicht positive Einschätzung zur weiteren konjunkturellen Entwicklung in der Eurozone."





