DAX & Dow im Minus: Kleine Werte stürzen ab, Tech hält sich stabil
Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes uneinheitlich tendieren, rutschen die US‑Märkte geschlossen ab – mit teils kräftigen Ausschlägen bei Einzelwerten.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute überwiegend im Minus. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX aktuell ein Minus von 0,63 Prozent auf 23.657,24 Punkte. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte umfasst, gibt um 0,50 Prozent auf 29.457,44 Punkte nach. Deutlich schwächer zeigt sich der Nebenwerteindex SDAX, der um 1,11 Prozent auf 17.095,28 Punkte fällt und damit die schwächste Entwicklung unter den deutschen Indizes aufweist. Nahezu unverändert präsentiert sich hingegen der TecDAX: Der Technologieindex notiert bei 3.601,09 Punkten nur minimal im Minus mit 0,01 Prozent. Auch an der Wall Street dominieren Abschläge. Der US-Leitindex Dow Jones verliert derzeit 0,84 Prozent auf 47.327,96 Punkte und entwickelt sich damit schwächer als der DAX. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,43 Prozent auf 6.762,72 Punkte nach und hält sich damit etwas besser als der Dow Jones. Im Vergleich zeigt sich damit: Während in Deutschland vor allem kleinere Werte im SDAX unter Druck stehen, halten sich Technologiewerte im TecDAX stabil. In den USA fällt die Korrektur im Dow Jones deutlicher aus als im S&P 500, was auf eine etwas robustere Entwicklung des breiten Marktes gegenüber den Standardwerten hindeutet.
DAXIm DAX lagen die Topwerte bei moderaten Gewinnen: Brenntag (+3,18%), Bayer (+1,87%) und Airbus (+1,41%). Demgegenüber fielen die Flopwerte deutlich stärker: Henkel VZ (-3,67%), Vonovia (-5,70%) und Rheinmetall (-7,40%). Die Spreizung zwischen dem stärksten Gewinner Brenntag und dem schwächsten Verlierer Rheinmetall beträgt 10,58 Prozentpunkte, was auf ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen hindeutet.
MDAXIm MDAX stachen AIXTRON (+6,67%), Wacker Chemie (+5,90%) und Hochtief (+2,94%) als Top-Gewinner hervor. Die Verliererseite wurde von LEG Immobilien (-5,14%), Aroundtown (-5,25%) und TAG Immobilien (-6,77%) dominiert. Die Bandbreite zwischen Spitzengewinner und stärkstem Verlierer liegt bei 13,44 Prozentpunkten und zeigt starke Sektorschwankungen, insbesondere im Industriebereich gegenüber Immobilienwerten.
SDAXIm SDAX setzte sich Gerresheimer mit einem kräftigen Plus von +13,01% an die Spitze, gefolgt von KSB Vz. (+9,43%) und SMA Solar Technology (+6,42%). Die Flops HYPOPORT (-4,77%), ATOSS Software (-5,17%) und Evotec (-5,37%) hielten sich deutlich schwächer. Die Spreizung von 18,38 Prozentpunkten zwischen Gerresheimer und Evotec macht die hohe Volatilität dort sichtbar.
TecDAXIm TecDAX dominierten AIXTRON (+6,67%), SMA Solar Technology (+6,42%) und SILTRONIC AG (+2,55%) die Gewinnerliste. Auf der Verliererseite standen Ottobock (-4,52%), ATOSS Software (-5,17%) und Evotec (-5,37%). Die Differenz zwischen Top und Flop beträgt 12,04 Prozentpunkte; auffällig sind Überschneidungen mit anderen Indizes (AIXTRON, SMA, ATOSS, Evotec).
Dow JonesBeim Dow Jones fielen die Bewegungen insgesamt moderater aus: Chevron Corporation (+1,97%), Cisco Systems (+0,87%) und NVIDIA (+0,65%) auf der Gewinnerseite, gegenüber The Home Depot (-1,90%), Goldman Sachs (-2,04%) und Sherwin‑Williams (-2,15%) als Verlierer. Die Spreizung beträgt 4,12 Prozentpunkte und signalisiert relative Stabilität im Vergleich zu europäischen Indizes.
S&P 500Im S&P 500 lagen die Topwerte deutlich vorne: Oracle (+10,05%), CF Industries Holdings (+7,81%) und The Mosaic (+7,33%). Die stärksten Verluste verzeichneten Constellation Energy (-4,74%), Conagra Brands (-5,45%) und Ares Management (A) (-5,64%). Mit einer Spreizung von 15,69 Prozentpunkten zeigt auch der breite US‑Index signifikante Einzelwertbewegungen trotz insgesamt robuster Spitzengewinne.
QuercheckBesonders ausgeprägt waren Einzeltitelbewegungen in kleineren Indizes (SDAX, MDAX), während der Dow Jones die geringsten Ausschläge zeigte. Mehrere Werte tauchen mehrfach auf: AIXTRON und SMA als Top‑Performer in mehreren Indizes, ATOSS Software und Evotec wiederholt unter den Verlierern — das deutet auf sektorübergreifende Treiber bzw. branchenspezifische Belastungen hin.
