TAG Immobilien Aktie verliert deutlich an Wert - -5,92 % - 11.03.2026

Mit einer Performance von -5,92 % musste die TAG Immobilien Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,40 %, geht es heute bei der TAG Immobilien Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

TAG Immobilien AG ist ein führender Anbieter von Wohnimmobilien in Deutschland, spezialisiert auf den Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung von Mietwohnungen. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Wertsteigerung seines Portfolios, mit starker Präsenz in Nord- und Ostdeutschland. Hauptkonkurrenten sind Vonovia und Deutsche Wohnen. TAG's Alleinstellungsmerkmal ist die regionale Stärke und ein diversifiziertes Portfolio.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TAG Immobilien-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,17 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die TAG Immobilien Aktie damit um -11,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TAG Immobilien auf +11,46 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,42 % geändert.

TAG Immobilien Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,29 % 1 Monat -7,41 % 3 Monate +13,17 % 1 Jahr +21,33 %

Informationen zur TAG Immobilien Aktie

Es gibt 189 Mio. TAG Immobilien Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,62 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes uneinheitlich tendieren, rutschen die US‑Märkte geschlossen ab – mit teils kräftigen Ausschlägen bei Einzelwerten.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

LEG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,30 %. Vonovia notiert im Minus, mit -4,84 %. Aroundtown notiert im Minus, mit -3,11 %.

TAG Immobilien Aktie jetzt kaufen?

Ob die TAG Immobilien Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TAG Immobilien Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.