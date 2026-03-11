    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax-Vortagserholung weitgehend verpufft

    Für Sie zusammengefasst
    • Straße von Hormus faktisch gesperrt, Öl steigt
    • Dax schwankt, Schluss -1,37% auf 23.640 Punkte
    • IEA gibt 400 Mio Barrel frei; Wirkung nur kurz
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax-Vortagserholung weitgehend verpufft
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Entwicklungen im Iran-Krieg haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder spürbar verunsichert. Die Straße von Hormus ist faktisch gesperrt. Mehrere Schiffe in und nahe der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meeresenge gerieten unter Beschuss und die Ölpreise stiegen wieder.

    Die Nervosität spiegelt sich im deutlich schwankenden Dax wider. Nach seiner Erholung am Vortag kam der deutsche Leitindex erneut unter Druck. Auf weitgehende Erholungen zur Mittagszeit und am Nachmittag folgten rasch größere Verluste. Letztlich ging das Börsenbarometer mit einem Abschlag von 1,37 Prozent auf 23.640,03 Punkte aus dem Tag.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.928,42€
    Basispreis
    23,20
    Ask
    × 11,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.715,54€
    Basispreis
    19,45
    Ask
    × 11,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der MDax sank um 1,04 Prozent auf 29.414,84 Zähler. Europaweit und auch in den USA sah es nur ein wenig besser aus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx fiel um 0,73 Prozent auf 5.794,68 Zähler, und auch in London und Zürich wurden Verluste verbucht. In den USA gab der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial um Börsenschluss in Europa ähnlich nach, während sich der technologielastige Nasdaq 100 besser hielt.

    Der Energiemarkt bleibt im Zuge des Iran-Kriegs weiter Gradmesser für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger. Nur zeitweise gab es etwas Erleichterung, da die Internationale Energieagentur (IEA) eine Rekordmenge strategischer Ölreserven, insgesamt 400 Millionen Barrel, freigeben will.

    Laut Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, ist dies allerdings nur eine "Lösung auf Zeit". Auch bei dem Dax-Vortagesplus habe es sich nur um eine "technische Erholung" gehandelt, die noch keinen neuen Trend begründe. Mit einer belastbaren Bodenbildung für den Leitindex rechnet Stanzl im besten Falle in ein bis zwei Wochen.

    Aufseiten der Unternehmen standen zur Wochenmitte wieder einige Quartalsberichte samt Jahreszielen an. Das Feedback der Anleger auf Rheinmetall und Henkel war dabei negativ, wie die Abschläge beider Aktien von 8,0 und 3,5 Prozent zeigten. Sowohl beim Rüstungskonzern als auch beim Konsumgüter- und Klebstoffhersteller monierten Analysten Schwächen im Schlussquartal 2025 sowie durchwachsene Ausblicke.

    SAP gaben um 2,5 Prozent nach und profitierten somit nicht davon, dass US- Branchenkollege Oracle seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen allen Zweifeln in Umsatzwachstum ummünzen konnte.

    Im MDax gewannen Wacker Chemie unterdessen als Index-Favorit 6,6 Prozent und erholten sich damit weiter von ihrem jüngsten mehrmonatigen Tief. Gut kam vor allem das Unternehmensziel für das operative Ergebnis 2026 an, das etwas über der durchschnittlichen Analystenschätzung liegt.

    Die Aktien des Sportwagenbauers Porsche gaben ihre im Tagesverlauf eingeheimsten Kursgewinne wieder ab und verloren 1,2 Prozent. Das Urteil von Goldman Sachs fiel ernüchternd aus: Die Zuffenhausener hätten die ohnehin geringen Erwartungen im vierten Quartal noch verfehlt, schrieb Analyst Christian Frenes. Der Ausblick signalisiere obendrein einen längeren Weg zurück zu prozentual zweistelligen Margen.

    Die Lufthansa-Papiere gaben um 1,6 Prozent nach. Nicht nur kriegsbedingte Turbulenzen belasten. Für Donnerstag und Freitag hat nun auch die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit zum Streik aufgerufen.

    Einen Kursrutsch am Morgen von fast 18 Prozent konnten die Gerresheimer-Aktien bis Handelsschluss teils ausbügeln. Sie verloren letztlich 5,8 Prozent. Der Pharma-Verpackungshersteller kann den Geschäftsbericht für das Jahr 2025 wegen noch laufender Bilanzprüfungen erst nach dem 31. März veröffentlichen und wird daher wohl aus dem SDax herausgenommen./ck/mis

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 70,76 auf Tradegate (11. März 2026, 18:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -1,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 17,10 Mrd..

    Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von +5,99 %/+53,68 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Schluss Dax-Vortagserholung weitgehend verpufft Die Entwicklungen im Iran-Krieg haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder spürbar verunsichert. Die Straße von Hormus ist faktisch gesperrt. Mehrere Schiffe in und nahe der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meeresenge …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     