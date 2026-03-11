    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsImplenia AktievorwärtsNachrichten zu Implenia

    Spürbare Auftragsbelebung im Jahr 2025

    PORR ist ein europäischer Baukonzern mit Fokus auf Infrastruktur-, Tiefbau- und Spezialbauprojekte.

    Der Schwerpunkt liegt auf den sieben Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien, wobei insbesondere Infrastrukturprojekte einen großen Anteil am Geschäft ausmachen.

     

    PORR hat mit den vorläufigen Zahlen für 2025 das beste Jahr der Unternehmensgeschichte erzielt. Besonders hervorzuheben ist das deutlich gestiegene operative Ergebnis: Das EBIT erhöhte sich um 24% auf EUR 197 Mio., was einer EBIT-Marge von 3,1% entspricht. Damit wurde die zuletzt kommunizierte Prognose von 180-190 Mio. € übertroffen. Treiber waren vor allem starke Ergebnisse in den Kernmärkten Österreich, Polen und Rumänien.

     

    Vor allem die Auftragslage hat sich deutlich verbessert

    ▶️ Produktionsleistung: EUR 6.818 Mio. (+1,1%)

    ▶️ Umsatz: EUR 6.295 Mio. (+1,7%)

    ▶️ Auftragseingang: EUR 7.813 Mio. (+14,1%)

    ▶️ Book-to-Bill von 1,24

    ▶️ Auftragsbestand: EUR 9.539 Mio. (+11,7%)

     

    Damit liegt der Auftragsbestand weiterhin deutlich über einer Jahresleistung, was für eine hohe Visibilität der kommenden Jahre sorgt. Die Zahlen zeigen einmal mehr, dass PORR aktuell besonders vom Infrastruktur- und Tiefbaugeschäft profitiert. Gerade Großprojekte in Osteuropa sowie internationale Infrastrukturprojekte.

     

    Auf Basis des hohen Auftragsbestands sowie der erwarteten Marktentwicklung geht das Management auch für 2026 von einer positiven Entwicklung bei Leistung, Umsatz und Ergebnis aus. Strategisch bleibt das Ziel, die Profitabilität weiter zu verbessern und bis 2030 eine EBIT-Marge von 3,5% bis 4,0% zu erreichen.

     

    Die Porr Aktie ist mit 5,2% im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund gewichtet.

     

    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

    --------------------

     

    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

    Bildquelle: Implenia AG

    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
