Verluste - Energiepreis-Unsicherheit belastet

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,73 Prozent auf 5.794,68 Punkte. Außerhalb der Eurozone gab der britische Leitindex FTSE 100 ("Footsie") um 0,56 Prozent auf 10.353,77 Punkte nach. Der Schweizer SMI büßte 0,82 Prozent auf 12.958,59 Zähler ein.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach der Vortageserholung haben die europäischen Börsen am Mittwoch unter dem Eindruck des Iran-Krieges wieder nachgegeben. "Die Situation im Nahen Osten führt über die Energiepreise zu massiven Beeinträchtigungen der Weltwirtschaft", warnte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. "Das größte Problem ist und bleibt weiterhin die Unsicherheit." Dadurch verpufften Hilfsmaßnahmen wie die Auflösung von Ölreserven der Länder schnell.

Die Skepsis des Marktes spiegelte sich nicht zuletzt in den Gewinnen der Ölwerte wider. Die Ölpreise legten wegen der Sorge vor einer längeren Unterbrechung von Öllieferungen durch die Straße von Hormus am Persischen Golf wieder zu. Der Preisrückgang, der am Montag eingesetzt und sich am Dienstag fortgesetzt hatte, endete damit vorerst.

Vergleichsweise gut hielten sich auch Einzelhandelstitel . Gewinne des Schwergewichts Inditex in Höhe von rund einem halben Prozent stabilisierten den Sektor. Der spanische Textilhändler hatte im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 etwas mehr verdient als gedacht. Die Analysten der Deutschen Bank verwiesen zudem darauf, dass sich das laufende Geschäft im Februar und Anfang März besser als erwartet entwickelt habe. Die Aktien seien günstig bewertet und böten derzeit eine interessante Einstiegsgelegenheit.

In London sackten die Papiere von Legal & General als Schlusslicht im "Footsie" um fast sieben Prozent ab. Die sogenannte Solvabilitätsquote des Versicherers und Vermögensverwalters, ein Indikator für die Finanzkraft, fiel geringer aus als erwartet./la/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Legal & General Group Aktie Die Legal & General Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,28 % und einem Kurs von 2,87 auf Tradegate (11. März 2026, 18:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Legal & General Group Aktie um -6,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,03 %. Die Marktkapitalisierung von Legal & General Group bezifferte sich zuletzt auf 15,99 Mrd.. Legal & General Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,4400 %.



