Tarifverhandlungen zwischen Geschäftsführung und ver.di / Zweitägiger Warnstreik ist für guten Kompromiss nicht notwendig

Gießen und Marburg (ots) - "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bei unseremnächsten Verhandlungstermin am 18. März zu einem guten Kompromiss finden. EinWarnstreik ist dafür nicht notwendig", sagte heute Dr. Gunther K. Weiß, derVorsitzende der Geschäftsführung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg(UKGM) vor dem Hintergrund einer Streikdrohung für Dienstag und Mittwochkommender Woche.Die Tarifverhandlungen zwischen der UKGM-Geschäftsführung und der Gewerkschaftver.di haben am 28. Februar begonnen. Zum Verhandlungsauftakt hatte dieGeschäftsführung ein umfassendes Angebot in Höhe von 5,8 Prozent auf den Tischgelegt und damit die Hoffnung verbunden, in zügigen Verhandlungen zu einem füralle Beteiligten tragbaren Ergebnis zu kommen. Das Angebot orientiert sich starkan derzeitigen Branchenabschlüssen. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fürKliniken sind vor dem Hintergrund der aktuellen Krankenhausreform herausforderndgenug", so Dr. Weiß. "Es spricht alles dafür, am Verhandlungstisch eine Lösungzu suchen und auf Arbeitsniederlegungen zu Lasten unserer Patientinnen undPatienten zu verzichten."Dr. Weiß appelliert an alle Beschäftigten, sich nicht an den angekündigtenStreiks zu beteiligen und kündigt zugleich an, mit ver.di eineNotdienstvereinbarung anzustreben, sodass die lebensnotwendige medizinische undpflegerische Versorgung der Bevölkerung sowohl am 17. als auch am 18. Märzsichergestellt werden kann. Ziel der Geschäftsführung ist, auch während derlaufenden Verhandlungen Sorge dafür zu tragen, dass die Versorgung der Menschen,die auf das UKGM angewiesen sind, zu jeder Zeit und an beiden Standorten undallen Teilbereichen gewährleistet ist.Pressekontakt:Universitätsklinikum Gießen und MarburgFrank Steibli | Leiter Unternehmenskommunikation und PressesprecherT. +49 (641) 985-51020 | mailto:frank.steibli@uk-gm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6233837OTS: RHÖN-KLINIKUM AGISIN: DE0007042301