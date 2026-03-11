    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRhoen-Klinikum AktievorwärtsNachrichten zu Rhoen-Klinikum
    Tarifverhandlungen zwischen Geschäftsführung und ver.di / Zweitägiger Warnstreik ist für guten Kompromiss nicht notwendig

    Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
    Gießen und Marburg (ots) - "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bei unserem
    nächsten Verhandlungstermin am 18. März zu einem guten Kompromiss finden. Ein
    Warnstreik ist dafür nicht notwendig", sagte heute Dr. Gunther K. Weiß, der
    Vorsitzende der Geschäftsführung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg
    (UKGM) vor dem Hintergrund einer Streikdrohung für Dienstag und Mittwoch
    kommender Woche.

    Die Tarifverhandlungen zwischen der UKGM-Geschäftsführung und der Gewerkschaft
    ver.di haben am 28. Februar begonnen. Zum Verhandlungsauftakt hatte die
    Geschäftsführung ein umfassendes Angebot in Höhe von 5,8 Prozent auf den Tisch
    gelegt und damit die Hoffnung verbunden, in zügigen Verhandlungen zu einem für
    alle Beteiligten tragbaren Ergebnis zu kommen. Das Angebot orientiert sich stark
    an derzeitigen Branchenabschlüssen. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für
    Kliniken sind vor dem Hintergrund der aktuellen Krankenhausreform herausfordernd
    genug", so Dr. Weiß. "Es spricht alles dafür, am Verhandlungstisch eine Lösung
    zu suchen und auf Arbeitsniederlegungen zu Lasten unserer Patientinnen und
    Patienten zu verzichten."

    Dr. Weiß appelliert an alle Beschäftigten, sich nicht an den angekündigten
    Streiks zu beteiligen und kündigt zugleich an, mit ver.di eine
    Notdienstvereinbarung anzustreben, sodass die lebensnotwendige medizinische und
    pflegerische Versorgung der Bevölkerung sowohl am 17. als auch am 18. März
    sichergestellt werden kann. Ziel der Geschäftsführung ist, auch während der
    laufenden Verhandlungen Sorge dafür zu tragen, dass die Versorgung der Menschen,
    die auf das UKGM angewiesen sind, zu jeder Zeit und an beiden Standorten und
    allen Teilbereichen gewährleistet ist.

    Pressekontakt:

    Universitätsklinikum Gießen und Marburg
    Frank Steibli | Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher
    T. +49 (641) 985-51020 | mailto:frank.steibli@uk-gm.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6233837
    OTS: RHÖN-KLINIKUM AG
    ISIN: DE0007042301
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie

    Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,00 auf Tradegate (11. März 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um +3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 870,51 Mio..

    Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.




