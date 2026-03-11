DZ BANK stuft Inditex auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex nach Jahreszahlen von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Textilhändler habe solide abgeschnitten und die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells erneut unter Beweis gestellt, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch. Zudem sei den Spaniern trotz der Unruhen im Nahen Osten bislang ein positiver Start in das neue Geschäftsjahr gelungen, was sich fortsetzen sollte./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 52,86EUR auf Tradegate (11. März 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



