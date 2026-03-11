    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec

    Evotec Aktie mit Kurssturz - 11.03.2026

    Am 11.03.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um -5,33 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

    Evotec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.03.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Evotec Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,33 % im Minus. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -14,30 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,33 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Evotec abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,99 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -20,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -20,92 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

    Evotec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,08 %
    1 Monat -30,24 %
    3 Monate -16,99 %
    1 Jahr -32,39 %

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 776,29 Mio.EUR € wert.

    DAX & Dow im Minus: Kleine Werte stürzen ab, Tech hält sich stabil


    Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes uneinheitlich tendieren, rutschen die US‑Märkte geschlossen ab – mit teils kräftigen Ausschlägen bei Einzelwerten.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 11.03.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 11.03. - FTSE Athex 20 stark +2,08 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,20 %.

    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    -5,62 %
    -18,59 %
    -29,52 %
    -16,52 %
    -33,03 %
    -74,51 %
    -84,86 %
    +38,97 %
    -70,70 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480



