    Trump ermutigt Öltanker zur Durchfahrt der Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump ermutigt Ölfirmen zur Hormus-Durchfahrt.
    • Trump: keine Minen bekannt; US sank Minenleger
    • Iran droht: Schiffe und Ölladungen sind Ziele.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz des Kriegs im Iran hat US-Präsident Donald Trump Ölkonzerne zur Durchfahrt der Straße von Hormus ermutigt. "Ich glaube, sie sollten das machen", sagte er in Washington auf die Frage eines Journalisten. Er glaube nicht, dass der Iran die Meeresenge vermint habe, fügte Trump hinzu.

    Trump hatte zuvor bereits in Aussicht gestellt, durchfahrende Schiffe zu versichern und zur Not per Marine zu eskortieren. Irans Militärführung machte derweil deutlich, dass jedes Schiff und jede Ölladung für die USA, Israel und ihre Partner in der Straße von Hormus ein legitimes Ziel von Angriffen sei.

    Berichte über Minen in der Meeresenge

    CNN berichtete, der Iran habe in den vergangenen Tagen rund ein Dutzend Minen in der für die Schifffahrt wichtigen Meeresenge platziert. Der Sender stützt sich dabei auf Aussagen von ungenannten Quellen. Trump hatte daraufhin gesagt, ihm lägen keine entsprechenden Informationen vor. Wenig später verkündete er, die US-Streitkräfte hätten mehrere sogenannte Minenleger versenkt.

    Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist infolge des Krieges nahezu zum Erliegen gekommen. Die etwa 55 Kilometer breite Meeresenge zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport./jcf/DP/nas

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
