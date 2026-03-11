Trump ermutigt Öltanker zur Durchfahrt der Straße von Hormus

Trump hatte zuvor bereits in Aussicht gestellt, durchfahrende Schiffe zu versichern und zur Not per Marine zu eskortieren. Irans Militärführung machte derweil deutlich, dass jedes Schiff und jede Ölladung für die USA, Israel und ihre Partner in der Straße von Hormus ein legitimes Ziel von Angriffen sei.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz des Kriegs im Iran hat US-Präsident Donald Trump Ölkonzerne zur Durchfahrt der Straße von Hormus ermutigt. "Ich glaube, sie sollten das machen", sagte er in Washington auf die Frage eines Journalisten. Er glaube nicht, dass der Iran die Meeresenge vermint habe, fügte Trump hinzu.

Berichte über Minen in der Meeresenge



CNN berichtete, der Iran habe in den vergangenen Tagen rund ein Dutzend Minen in der für die Schifffahrt wichtigen Meeresenge platziert. Der Sender stützt sich dabei auf Aussagen von ungenannten Quellen. Trump hatte daraufhin gesagt, ihm lägen keine entsprechenden Informationen vor. Wenig später verkündete er, die US-Streitkräfte hätten mehrere sogenannte Minenleger versenkt.

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist infolge des Krieges nahezu zum Erliegen gekommen. Die etwa 55 Kilometer breite Meeresenge zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport./jcf/DP/nas

