    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rumänien erlaubt Stationierung von mehr US-Rüstungsgütern

    Für Sie zusammengefasst
    • US nutzt rumänische Stützpunkte für Tankflugzeuge!!
    • Radaranlagen und Satellitenkommunikation geplant!!
    • Verteidigungsrat und Parlament billigen US Nutzung
    Rumänien erlaubt Stationierung von mehr US-Rüstungsgütern
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BUKAREST (dpa-AFX) - Die USA dürfen demnächst rumänische Militärstützpunkte verstärkt nutzen, vor allem für die Stationierung von Flugzeugen zur Betankung von Kampfjets in der Luft sowie von Radaranlagen und Ausrüstung zur Kommunikation per Satellit. Rumäniens oberster Verteidigungsrat sowie das Parlament billigten entsprechende Pläne der USA.

    Staatspräsident Nicusor Dan betonte, dass es sich dabei um rein defensive Ausrüstungen handle. Dan ist Vorsitzender des Verteidigungsrats zu dem neben mehreren Ministern auch die Führungen von Armee und Geheimdiensten gehören. Die Satelliten-Anlage sei für den US-Raketenschutzschild gedacht, der bereits seit dem Jahr 2016 im südrumänischen Deveselu bereitsteht, führte der Präsident weiter aus. Dieser Schutzschild war damals nach Angaben der USA speziell zur Abwehr von Raketen aus dem Iran eingerichtet worden. Weitere Details zur Anzahl der nun aus den USA kommenden Rüstungsgüter wurden zunächst nicht bekannt.

    Rumänien ist seit 2004 Mitglied der Nato. Präsident Dan strebt nach guten Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump. Er war als Beobachter bei der ersten Sitzung von Trumps umstrittenen Friedensrat anwesend./kl/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Rumänien erlaubt Stationierung von mehr US-Rüstungsgütern Die USA dürfen demnächst rumänische Militärstützpunkte verstärkt nutzen, vor allem für die Stationierung von Flugzeugen zur Betankung von Kampfjets in der Luft sowie von Radaranlagen und Ausrüstung zur Kommunikation per Satellit. Rumäniens oberster …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     