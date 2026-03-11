Börsen Update
Börsen Update USA - 11.03. - Dow Jones schwach -0,80 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 47.344,93 PKT und verliert bisher -0,80 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +2,78 %, Unitedhealth Group +1,32 %, Cisco Systems +1,14 %, NVIDIA +0,65 %, American Express +0,62 %
Flop-Werte: Procter & Gamble -1,85 %, Sherwin-Williams -1,74 %, Boeing -1,40 %, Goldman Sachs Group -1,33 %, Visa (A) -1,29 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:52) bei 24.931,85 PKT und fällt um -0,23 %.
Top-Werte: Micron Technology +4,12 %, Diamondback Energy +3,45 %, Datadog Registered (A) +2,78 %, Intel +2,22 %, Cintas +1,94 %
Flop-Werte: Constellation Energy -5,07 %, Atlassian Registered (A) -4,22 %, AppLovin Registered (A) -3,84 %, Workday (A) -3,11 %, Marvell Technology -2,86 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:53) bei 6.763,49 PKT und fällt um -0,41 %.
Top-Werte: CF Industries Holdings +8,55 %, The Mosaic +8,42 %, Valero Energy +4,98 %, Occidental Petroleum +4,54 %, Molina Healthcare +4,50 %
Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -8,00 %, Campbell Soup -6,99 %, Conagra Brands -5,94 %, Constellation Energy -5,07 %, Ares Management Registered (A) -4,81 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.