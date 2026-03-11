Börsen Update USA - 11.03. - Dow Jones schwach -0,80 %

Der Dow Jones steht bei 47.344,93 PKT und verliert bisher -0,80 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +2,78 %, Unitedhealth Group +1,32 %, Cisco Systems +1,14 %, NVIDIA +0,65 %, American Express +0,62 %

Flop-Werte: Procter & Gamble -1,85 %, Sherwin-Williams -1,74 %, Boeing -1,40 %, Goldman Sachs Group -1,33 %, Visa (A) -1,29 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:52) bei 24.931,85 PKT und fällt um -0,23 %.

Top-Werte: Micron Technology +4,12 %, Diamondback Energy +3,45 %, Datadog Registered (A) +2,78 %, Intel +2,22 %, Cintas +1,94 %

Flop-Werte: Constellation Energy -5,07 %, Atlassian Registered (A) -4,22 %, AppLovin Registered (A) -3,84 %, Workday (A) -3,11 %, Marvell Technology -2,86 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:53) bei 6.763,49 PKT und fällt um -0,41 %.

Top-Werte: CF Industries Holdings +8,55 %, The Mosaic +8,42 %, Valero Energy +4,98 %, Occidental Petroleum +4,54 %, Molina Healthcare +4,50 %

Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -8,00 %, Campbell Soup -6,99 %, Conagra Brands -5,94 %, Constellation Energy -5,07 %, Ares Management Registered (A) -4,81 %