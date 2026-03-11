Constellation Energy - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -5,07 % - 11.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Constellation Energy Aktie. Mit einer Performance von -5,07 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Constellation Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,16 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 259,90€, mit einem Minus von -5,07 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Constellation Energy Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -10,77 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Constellation Energy Aktie damit um -6,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,11 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Constellation Energy auf -9,34 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

Constellation Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,81 % 1 Monat +20,11 % 3 Monate -10,77 % 1 Jahr +48,68 %

Informationen zur Constellation Energy Aktie

Es gibt 362 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 94,00 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes uneinheitlich tendieren, rutschen die US‑Märkte geschlossen ab – mit teils kräftigen Ausschlägen bei Einzelwerten.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Constellation Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Constellation Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.