Bota bringt SAION AI auf den Markt - Physical AI-Plattform für die Bioproduktion

Heute lanciert Bota mit SAION AI die erste Physical AI-Plattform für die Bioproduktion.

SAN FRANCISCO, Kalifornien, USA, und HANGZHOU, China, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Während KI die digitale Welt durch kognitive und generative Fähigkeiten umgestaltet, zeichnet sich eine neue Herausforderung ab: Physical AI – physische KI, die ihre Umwelt wahrnimmt, durch sie hindurch denkt und in ihr handelt.

SAION AI ist nicht auf das In-Silico-Design beschränkt. Es handelt sich vielmehr um eine Full-Stack-Plattform für physische KI, die Kognition, Orchestrierung und Closed-Loop-Ausführung durch End-to-End-Experimente integriert und die biologische Forschung und Bioproduktion kontinuierlich optimiert.

SAION AI ist auf einer dreischichtigen Architektur aufgebaut: Kognition, Orchestrierung, Ausführung.

Auf der Grundlage umfangreicher Sprachmodelle vereint die Plattform wissenschaftliche Überlegungen mit der Durchführung von Experimenten in der realen Welt. Diese Architektur ermöglicht eine nahtlose Orchestrierung vom Verständnis biologischer Systeme bis hin zu Laborexperimenten und schafft so einen sich selbst optimierenden geschlossenen Kreislauf für die Bioproduktion.

Kognition: Multiskaliges biologisches Verständnis

Der Cognition Layer basiert auf den Daten der Cell2Cloud Biofoundry von Bota, die mehrere Millionen experimenteller Datenpunkte, Millionen wissenschaftlicher Veröffentlichungen und Patente sowie öffentliche biologische Datenbanken integriert. In Kombination mit führenden AI4Science-Modellen entwickelt SAION AI ein multiskaliges Verständnis des Kontinuums Gen-Protein-Zelle-Fermentation und ermöglicht so systematisches Design und datengestützte wissenschaftliche Entscheidungen.

Orchestrierung: Intelligente Forschungskoordination

Die Orchestrierungsebene basiert auf der Orchestrierungs-Engine Agent Harness. Sie nutzt das Reasoning von Large Language Models (LLMs), um die Zusammenarbeit mehrerer Agenten, die Nutzung von Tools sowie durchgängige wissenschaftliche Workflows zu koordinieren.

Die Schicht zerlegt komplexe Ziele in strukturierte Aufgaben und integriert 316 spezialisierte wissenschaftliche Tools, die dynamisches Routing und automatisierte Forschungsabläufe mit Fehlertoleranz ermöglichen.

Ausführung: Autonomer experimenteller Betrieb

Mithilfe der von Bota entwickelten Biological Protocol Language konvertiert SAION AI Versuchsdesigns in standardisierte Anweisungen, die direkt die Laborhardware steuern und reale Daten an die Cognition Layer zurückmelden, wodurch eine kontinuierliche Modellverbesserung und Beschleunigung der Forschung und Entwicklung ermöglicht wird.

Leistung in realen Einsatzszenarien

SAION AI hat die Leistung von SOTA bei mehreren KI-Benchmarks im Bereich der Biowissenschaften unter Beweis gestellt und damit seine Fähigkeiten als KI-System für Wissenschaftler bestätigt.

Wesentliche Ergebnisse

Literaturverständnis: 70,7 % bei LitQA+SuppQA – übertrifft die führenden Allzweckmodelle

Sequenzbasiertes Reasoning: 88,2 % bei SeqQA für DNA-, RNA- und Proteinaufgaben

Gentechnologie: 84,9 % bei den Benchmarks für Genbearbeitung und Klonen

Wissenschaftliche Entdeckung: 89,6 % beim BAIS-SD-Benchmark

Die Validierung in der Praxis bestätigt, dass SAION AI die gesamte Forschung – von der Literaturrecherche bis zum Aufbau im Nasslabor – mit einer Genauigkeit von über 90 % autonom durchführen kann.

Auf dem Weg zur autonomen Bioproduktion

Mit der Einführung von SAION AI geht die Bioproduktion über das traditionelle Versuch-und-Irrtum-Experiment hinaus und wird zu einer intelligenten Ingenieursdisziplin, in der KI und physische Labore zusammenwirken, um die Entdeckung und die industrielle Skalierung zu beschleunigen.

