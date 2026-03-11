Hisbollah feuert Dutzende Raketen auf Nordisrael

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die libanesische Hisbollah-Miliz hat am Abend israelischen Armeeangaben zufolge Dutzende Raketen auf Nordisrael gefeuert. Das Militär meldete Einschläge. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, eine Frau sowie ein Mann seien leicht verletzt worden. Der israelische Sender Channel 12 sowie die "Times of Israel" berichteten, die Hisbollah habe rund 100 Raketen abgefeuert.

Die "Times of Israel" sprach vom "größten Hisbollah-Angriff auf Israel" seit Anfang des Monats, als die Miliz als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ajatollah Ali Chamenei nach einer langen Kampfpause wieder Raketenangriffe auf Israel begann.