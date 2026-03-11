Iran-Krieg, Energiekrise, Kredit-Stress: Alarmstufe Rot!

Iran-Krieg: Jeder Tag, der vergeht und die Strasse von Horumus nicht befahrbar bleibt, verschärft die globale Energiekrise! Aber die Aktienmärkte glauben weiter an das Narrativ von Trump, wonach der Iran-Krieg doch bald beendet sei. Aber wie soll das gehen? Indem Trump TACO macht? Aber selbst wenn das passiert, behält der Iran den Daumen auf der Strasse von Hormus - was für Trump eine Katastrophe bedeutet (für die "Restwelt" auch). Die Inflation wird im März durch die Energiekrise deutlich steigen, der Schmerz wird von Tag zu Tag größer. Aber was tun? Die US-Kreditmärkte geraten immer stärker unter Stress - nur die Wall Street bleit entspannt. Ist das Gott-Vertrauen, Schlauheit - oder doch Dummheit?

2. Private Credit: 2-Billionen-Dollar-Risiko erinnert an Finanzkrise

