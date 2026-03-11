The Mosaic Aktie - Kurs legt am 11.03.2026 stark zu

Mit einer Performance von +10,28 % konnte die The Mosaic Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die The Mosaic Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,17€, mit einem Plus von +10,28 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

The Mosaic Company ist ein führender Anbieter von Phosphat- und Kalidüngemitteln, die für die Landwirtschaft weltweit unerlässlich sind. Hauptprodukte sind Phosphat- und Kalidünger, die zur Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge eingesetzt werden. Mosaic ist einer der größten Düngemittelhersteller weltweit und hat eine starke Präsenz in Nord- und Südamerika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Nutrien, Yara International und CF Industries. Mosaic hebt sich durch seine integrierte Lieferkette und nachhaltige Produktionsmethoden ab.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei The Mosaic einen Gewinn von +12,99 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,98 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von The Mosaic einen Anstieg von +11,72 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

The Mosaic Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,71 % 1 Monat -9,98 % 3 Monate +12,99 % 1 Jahr -0,68 %

Informationen zur The Mosaic Aktie

Es gibt 317 Mio. The Mosaic Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,93 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes uneinheitlich tendieren, rutschen die US‑Märkte geschlossen ab – mit teils kräftigen Ausschlägen bei Einzelwerten.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,76 %. K+S notiert im Plus, mit +2,35 %. Nutrien notiert im Plus, mit +4,58 %.

The Mosaic Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Mosaic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Mosaic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.