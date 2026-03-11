RBC stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Das Management bleibe zuversichtlich hinsichtlich der Aussichten für den Börsenbetreiber, der über eine breite Palette von Geschäftsbereichen verfüge, die von strukturellen Wachstumstreibern profitierten, schrieb Ben Bathurst am Mittwoch. Künstliche Intelligenz (KI) werde als Chance zur Steigerung der Effizienz angesehen, wobei der Konzern wegen der Exklusivität seiner Datenbestände und der in der Regel eng mit den Kundenprozessen verflochtenem Geschäftsbereiche einen gewissen Schutz vor Disruption durch KI genieße./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:02 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 236,4EUR auf Tradegate (11. März 2026, 20:39 Uhr) gehandelt.





