Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.03.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Constellation Energy
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 1
Performance 1M: +20,11 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 2
Performance 1M: +12,07 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 3
Performance 1M: -14,60 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 4
Performance 1M: +4,06 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 5
Performance 1M: -2,71 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 6
Performance 1M: +18,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Marvell gemischt, teils positiv. Mehrere Beiträge loben starke Zahlen und einen optimistischen Ausblick: 2027 Umsatz >11 Mrd., 2028 ~15 Mrd. USD; KI‑Boom als Treiber; Marvell gilt gegenüber Broadcom als Topwert in der Gruppe. Andere warnen vor anhaltenden Kursrücksetzern und setzen auf Akkumulation bei Korrekturen. Geopolitik wird erwähnt. Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung nicht genannt.
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 7
Performance 1M: +7,97 %
Workday (A)
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 8
Performance 1M: -4,65 %
Intel
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 9
Performance 1M: +5,47 %
Intuit
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 10
Performance 1M: +9,85 %
Insmed
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 11
Performance 1M: -1,60 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 12
Performance 1M: +2,72 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 13
Performance 1M: +21,68 %
CoStar Group
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 14
Performance 1M: -6,34 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 15
Performance 1M: -9,15 %
Tesla
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 16
Performance 1M: -3,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Tesla gemischt: Fundamentaldaten- und Bewertungsdebatten nennen sinkende Auslieferungen 2026 und negativen freien Cashflow (Analysten von Morgan Stanley/Morningstar). Gleichzeitig wird China-Verkäufe im Feb. 2026 (~58k) sowie das Potenzial von Robotaxi/FSD diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht beziffert.
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 17
Performance 1M: -2,25 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 18
Performance 1M: -7,75 %
