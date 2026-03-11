Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 11.03.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
The Mosaic
Tagesperformance: +10,94 %
Platz 1
Performance 1M: -9,98 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +9,34 %
Platz 2
Performance 1M: +17,49 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -9,26 %
Platz 3
Performance 1M: -14,05 %
Campbell Soup
Tagesperformance: -6,54 %
Platz 4
Performance 1M: -19,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Campbell Soup
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Campbell Soup (CPB) ist überwiegend vorsichtig bis skeptisch. Mehrere Beiträge sehen weiteren Abwärtsdruck und nennen Tiefpunkte um 20 EUR; manche hoffen auf eine Stabilisierung der Branche. Fundamentale Lage: Q2 verfehlt (EPS 0,51 vs 0,57; Umsatz 2,6 Mrd USD); Gewinnwarnung für 2026; teils historisch niedrige KGVs. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: kein konkreter Prozentsatz genannt.
Valero Energy
Tagesperformance: +6,16 %
Platz 5
Performance 1M: +12,27 %
Conagra Brands
Tagesperformance: -6,15 %
Platz 6
Performance 1M: -10,21 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +5,91 %
Platz 7
Performance 1M: -0,54 %
International Flavors & Fragrances
Tagesperformance: -5,26 %
Platz 8
Performance 1M: -8,12 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 9
Performance 1M: +20,11 %
McCormick
Tagesperformance: -4,92 %
Platz 10
Performance 1M: -10,84 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 11
Performance 1M: +18,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Occidental Petroleum
wallstreetONLINE-Forum: OXY wird überwiegend als zyklischer Hebel auf Öl gesehen. Positives Fundament: starker Cashflow, niedrige Breakeven im Permian (~30–40 USD), FCF >10 Mrd. USD 2026, Dividenden/Rückkäufe; geringe Hedge-Abdeckung erhöht Upside. Kurs zuletzt in 14 Tagen ca. +5%; aktuell ca. 54–56 USD. KGV ca. 40 (Shell/BP deutlich niedriger). Höhere Volatilität bleibt Risiko.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Occidental Petroleum eingestellt.
Phillips 66
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 12
Performance 1M: +6,15 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +4,80 %
Platz 13
Performance 1M: +7,41 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: -4,73 %
Platz 14
Performance 1M: -25,63 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 15
Performance 1M: -12,93 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +4,23 %
Platz 16
Performance 1M: +15,50 %
MGM Resorts
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 17
Performance 1M: -4,25 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 18
Performance 1M: +12,07 %
Devon Energy
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 19
Performance 1M: +3,02 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 20
Performance 1M: -3,72 %
NRG Energy
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 21
Performance 1M: -2,88 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 22
Performance 1M: +4,04 %
EOG Resources
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 23
Performance 1M: +16,65 %
Corning
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 24
Performance 1M: +9,20 %
Stryker
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 25
Performance 1M: -3,25 %
APA Corporation
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 26
Performance 1M: +18,10 %
Baxter International
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 27
Performance 1M: -18,07 %
EQT
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 28
Performance 1M: +15,14 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 29
Performance 1M: +4,06 %
Uber Technologies
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 30
Performance 1M: +1,87 %
Align Technology
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 31
Performance 1M: -11,65 %
Philip Morris International
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 32
Performance 1M: -6,48 %
General Mills
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 33
Performance 1M: -14,56 %
Weyerhaeuser
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 34
Performance 1M: -11,19 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 35
Performance 1M: -2,71 %
Coterra Energy
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 36
Performance 1M: +1,90 %
Extra Space Storage
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 37
Performance 1M: +6,19 %
Vistra
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 38
Performance 1M: +6,56 %
Colgate-Palmolive
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 39
Performance 1M: -2,47 %
VICI Properties
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 40
Performance 1M: -0,92 %
