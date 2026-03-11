FintechWerx nimmt am Web Summit Vancouver 2026 teil, um globale Marktpräsenz auszubauen

Vancouver, British Columbia – 11. März 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) („FintechWerx“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf dem Web Summit Vancouver vom 11. bis 14. Mai 2026 im Vancouver Convention Centre vertreten sein wird. Der Web Summit Vancouver 2026 („WSV“) ist eine der bedeutendsten Technologiekonferenzen der Welt, an der mehr als 20.000 Teilnehmer, 700 Investoren und 1.500 Startups aus den Bereichen Fintech, künstliche Intelligenz und Unternehmenssoftware sowie angrenzenden Technologiesektoren teilnehmen.

Die Konferenz bietet vielfältige Gelegenheiten, die Plattform und die Produktpalette von FintechWerx einem globalen Publikum vorzustellen, das beschleunigte Wachstum des Unternehmens im Bereich der KI-gestützten Analytik zu präsentieren (eine Initiative, die fragmentierte Finanz-, Betriebs- und externe Datensätze zusammenführt) und potenzielle Kandidaten für Integrations-/Investitionspartnerschaften kennenzulernen.

Das Unternehmen beabsichtigt, seine Präsenz auf dem WSV zu nutzen, um die Beziehungen zu potenziellen Partnern, Investoren und Unternehmenskunden zu vertiefen und gleichzeitig zu demonstrieren, wie sein sich weiterentwickelnder Technologie-Stack positioniert ist, um der wachsenden Nachfrage nach intelligenter Finanzinfrastruktur gerecht zu werden. Durch die direkte Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen aus den Bereichen Fintech, Zahlungen, künstliche Intelligenz und digitaler Handel erwartet FintechWerx, dass Diskussionen beschleunigt werden, die sowohl die Einführung von Produkten als auch strategische Kooperationsmöglichkeiten unterstützen.

Die dreitägige Veranstaltung bietet FintechWerx laut Mitbegründer und CEO George Hofsink eine seltene Gelegenheit, in der kanadischen Heimatstadt die Verschmelzung von Handel, Finanzdaten und KI zu einem spannenden neuen Bereich innerhalb der Fintech-Branche zu demonstrieren.

„Wir freuen uns darauf, die Teilnehmer zu treffen und zu demonstrieren, wie unsere Plattform versteckte Effizienzgewinne für Finanzinstitute identifiziert. Unser Ziel ist, der Branche zu zeigen, wie intelligente Finanzinfrastrukturen Rohdaten zu einem messbaren Wettbewerbsvorteil machen“, so Hofsink.

Die Teilnahme am WSV spiegelt auch die umfassendere Strategie von FintechWerx wider, seine internationale Sichtbarkeit zu erhöhen, während es gleichzeitig seine Plattformentwicklung weiter vorantreibt und das Marktbewusstsein bei den globalen Technologieakteuren ausweitet. Das Unternehmen freut sich darauf, während der Konferenz Kontakt zu Teilnehmern aus der Branche aufzunehmen und weitere Informationen über die Fortschritte seiner Initiativen bereitzustellen.