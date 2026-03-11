JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG nach Jahreszahlen von 58 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Autobauer bis 2027 gesenkt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies reflektiere ein leicht geringeres Umsatzwachstum wegen der beim Macan anstehenden Modellumstellung. Mit Blick auf das neue Kursziel verwies der Experte auch auf den in die Zukunft verschobenen Bewertungshorizont./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 37,99EUR auf Tradegate (11. März 2026, 21:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was eine Steigerung von +31,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer