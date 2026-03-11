JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG nach Jahreszahlen von 58 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Autobauer bis 2027 gesenkt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies reflektiere ein leicht geringeres Umsatzwachstum wegen der beim Macan anstehenden Modellumstellung. Mit Blick auf das neue Kursziel verwies der Experte auch auf den in die Zukunft verschobenen Bewertungshorizont./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 37,99EUR auf Tradegate (11. März 2026, 21:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 58
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
