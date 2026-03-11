Medios - Aktie auf Talfahrt - 11.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Medios Aktie. Mit einer Performance von -5,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,80 %, geht es heute bei der Medios Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, spezialisiert auf die Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen. Das Unternehmen bietet umfassende Logistik- und Versorgungsdienstleistungen für Spezialmedikamente an. Es hat eine starke Marktstellung mit einem breiten Netzwerk von Apotheken. Hauptkonkurrenten sind Phoenix Group und Alliance Healthcare. Medios' Alleinstellungsmerkmal ist die Spezialisierung auf seltene Erkrankungen und maßgeschneiderte Lösungen.

Obwohl die Medios Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,28 %.

Allein seit letzter Woche ist die Medios Aktie damit um -6,42 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +4,60 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,02 % geändert.

Medios Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,42 % 1 Monat -9,83 % 3 Monate +6,28 % 1 Jahr +17,52 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Medios Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der Kündigung der Hilfstaxe und des anstehenden Schiedsverfahrens auf Medios' Umsatz, Margen und Bewertung. Thema sind unsichere Vergütungen für Spezialrezepturen (Arbeitspreis seit 2022), Inflationseinfluss auf Kosten, Medios' Skalenvorteile und 4–5% Marge, konservativer Ausblick 2026 sowie charttechnische Verkäufe seit 20.2. und Unterstützung um ~14,80€.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Medios eingestellt.

Informationen zur Medios Aktie

Es gibt 26 Mio. Medios Aktien. Damit ist das Unternehmen 384,63 Mio.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cardinal Health, McKesson und Co.

Cardinal Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,01 %. McKesson notiert im Plus, mit +0,96 %.

Medios Aktie jetzt kaufen?

Ob die Medios Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Medios Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.