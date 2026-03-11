JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 57,60 auf 58,20 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Akash Gupta hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie infolge der Resultate des Anlagenbauers für 2025 seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda vor Restrukturierungsaufwendungen) für 2026 und 2027 etwas an. Er bleibe aber bei seiner Einschätzung, dass der Konzern bei den Margen wohl kaum noch draufsatteln könne. Mittelfristig dürfte das Gewinnwachstum zudem hinter dem Sektordurchschnitt zurückbleiben./mis/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 61,58EUR auf Lang & Schwarz (11. März 2026, 22:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 58,20

Kursziel alt: 57,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,20 € , was einem Rückgang von -5,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer